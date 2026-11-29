De la banque aux espaces verts, puis à l’immobilier : Fabien Binetti a ouvert son agence Guy Hoquet dans la ville de son enfance. Son pari ? En faire un véritable commerce de proximité.

Après un passage par la banque et près de dix ans à codiriger une entreprise d’espaces verts, Fabien Binetti a ouvert une agence Guy Hoquet dans la ville de son enfance, Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes. Sa reconversion dans l’immobilier répond à une ambition : retrouver l’esprit du commerce de proximité.

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Fabien Binetti, de la banque à l’immobilier

Titulaire d’une licence en immobilier, Fabien Binetti fait ses premières armes dans le secteur avant de rejoindre la banque, puis de codiriger une société d’espaces verts pendant près de dix ans. « Ces expériences m’ont beaucoup apporté, notamment dans la relation client, la gestion d’entreprise et l’importance du service », explique-t-il.

Pour ouvrir son agence, il choisit la ville où il a grandi jusqu’à ses 11 ans et où sa mère et sa grand-mère tenaient un commerce. « Cela avait quelque chose de très naturel et personnel », confie-t-il. Depuis un an et demi, il accompagne avec son équipe les habitants de Mouans-Sartoux et des environs dans leurs projets de vente, d’achat, de location et de gestion locative.

Une agence immobilière où les habitants osent entrer

« Il manquait parfois quelque chose dans l’accompagnement immobilier traditionnel », estime Fabien Binetti. Soirées autour de l’immobilier et du patrimoine, animations et vidéos sur les réseaux sociaux : le franchisé multiplie les occasions de rencontrer les habitants en dehors des transactions. Il veut créer « un véritable commerce de proximité, un lieu vivant, identifié localement, où les gens osent entrer, échanger et créer du lien ».

Drone, visites virtuelles, home staging ou encore vente interactive font aussi partie des outils de l’équipe. « Je voulais une agence professionnelle, moderne et sérieuse… sans être froide », résume-t-il. « Mais derrière cette image moderne, il y a surtout beaucoup de travail de terrain et un vrai accompagnement humain. » Au RENT 2026, Delphine Herman, porte-parole de Guy Hoquet, expliquait notamment comment l’IA pourrait décharger les conseillers des tâches administratives pour leur laisser plus de temps avec leurs clients.

Un an et demi après l’ouverture de son agence, Fabien Binetti se réjouit d’avoir constitué une équipe qui partage sa conception du métier et des recommandations de ses clients. « Voir des vendeurs ou des acquéreurs nous recommander ou nous confier plusieurs projets est extrêmement valorisant », confie-t-il.

Entreprendre en franchise

Fabien Binetti a choisi Guy Hoquet pour « bénéficier d’une marque reconnue tout en gardant une vraie liberté ». « Ce qui m’a vraiment convaincu, ce sont les femmes et les hommes que j’ai rencontrés dans le réseau. J’ai découvert un environnement très axé sur l’humain, la formation et le partage », explique-t-il. L’enseigne a notamment développé un Bachelor Vendeur Expert destiné aux conseillers en activité. « La franchise est un vrai support qui nous permet de faire évoluer l’agence en permanence », souligne-t-il.

Sur son secteur, le professionnel décrit un marché toujours actif, mais plus sélectif. Les acheteurs comparent et négocient davantage ; les vendeurs attendent plus de leur agent pour présenter leur bien. « Une simple annonce ne suffit pas : il faut savoir valoriser, rassurer et créer de la confiance », souligne-t-il. Le rôle de l’agent s’étend aussi, selon lui, à la stratégie de vente, à la valorisation du patrimoine et à des questions juridiques, urbanistiques ou successorales. « Nous sommes souvent l’un des premiers interlocuteurs dans un projet de vie important. »

L’an dernier, l’équipe fait visiter une maison à un jeune couple accompagné de son petit garçon. Dans le jardin, une cabane en bois attire l’attention de l’enfant. Au moment de repartir, il lance à ses parents : « On devrait acheter celle-là… c’est la première maison où il y a un truc bien pour moi aussi. » La famille a finalement acheté la maison. « L’immobilier se modernise avec l’intelligence artificielle tout en restant profondément et essentiellement humain », observe Fabien Binetti. Sa conviction : « La technologie ne remplacera jamais l’écoute, la confiance et la relation client. »

Source : Communiqué Guy Hoquet du 26 novembre 2026.

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