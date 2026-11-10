RENT 2026 – IA et portails immobiliers : « Seulement 2 % du trafic vient des intelligences artificielles », Baptiste Capron (SeLoger)
L’IA va-t-elle tuer les portails et les agents ? Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Baptiste Capron (SeLoger) répond chiffres en main et dévoile deux nouveautés pour les agents en 2027.
- Seulement 2 % du trafic du portail SeLoger vient des intelligences artificielles comme ChatGPT, selon son directeur général Baptiste Capron.
- La recherche en langage naturel de l’application SeLoger a dépassé les 4 millions de requêtes en octobre 2026, contre plus de 2 millions en septembre.
- SeLoger retient deux scénarios pour le marché immobilier en 2027, dont un pessimiste à 900 000 ou 920 000 transactions si les tensions politiques et géopolitiques persistent.
- En 2027, les agences immobilières clientes de SeLoger pourront répartir leur budget entre recherche de mandats, visibilité des annonces et notoriété de leur marque.
- SeLoger permettra en 2027 à chaque agent immobilier d’afficher son visage et de se présenter sur le portail, annonce Baptiste Capron.
Marché immobilier : Deux scénarios pour 2027
Le constat du directeur général de SeLoger tient en une formule : un marché « qui tourne un peu en dessous de son potentiel ». L’année 2026 devait finir autour de 950 000 transactions. Avec les événements de septembre et d’octobre, elle pourrait finir « un tout petit peu en dessous ». En cause, des vents contraires qui n’ont souvent « pas grand-chose à voir avec l’immobilier » : la crise géopolitique, la présidentielle qui approche, et des taux en hausse qui rognent le pouvoir d’achat.
SeLoger vient de refaire ses prévisions, et deux scénarios se dessinent. Le premier, stable voire légèrement haussier, suppose une détente sur le front intérieur, la dette publique et la scène internationale. Le second, plus sombre, ramènerait le marché « entre 900 et 920 000 transactions » si les tensions persistent. Le cap du million de ventes ? Pas pour l’an prochain, plutôt pour l’année d’après, et à une condition : que ces tensions se lèvent. Un diagnostic proche de celui de la FNAIM, qui voit le marché en hibernation.
Le moral des agences ? Partagé. L’appétit des Français reste là : SeLoger mesure plus de 40 % de visites en plus sur un an. Mais les pros restent frustrés, et réclament surtout un cap. « Ils ont envie que les règles du jeu ne changent pas 35 fois dans le cours de l’année. Et ils ont envie de savoir prévoir sur 2, 3, 4 ans. »
Portails immobiliers : L’IA, « pas un raz-de-marée »
Côté intelligence artificielle, Baptiste Capron met en avant un résultat concret : la recherche en langage naturel, lancée à grande échelle dans l’application en septembre. Plus de 2 millions de requêtes ce mois-là, plus de 4 millions en octobre. Les recherches sont plus précises, les demandes de contact plus qualifiées, et la conversion grimpe. Au passage, l’outil livre de précieuses informations sur le marché. Exemple : en septembre, la hausse des taux n’a pas fait baisser le budget moyen indiqué par les acheteurs.
Et ChatGPT, Claude et consorts, vont-ils court-circuiter les portails ? Le chiffre du dirigeant surprend : « Seulement 2 % du trafic de SeLoger vient des intelligences artificielles. » SeLoger reste pourtant, selon lui, « de loin le premier acteur » sur ce trafic-là. Ça peut augmenter, reconnaît-il, « mais on voit que ce n’est pas non plus un raz-de-marée ». L’explication est simple : on déménage quatre ou cinq fois dans sa vie, on achète deux ou trois fois au maximum. Pour un acte aussi rare, on veut des repères. D’un côté le portail, « la donnée et le tiers de confiance ». De l’autre l’agent, « l’humain, la connaissance terrain ».
Agents immobiliers : Ce que SeLoger leur réserve en 2027
Première nouveauté : des budgets à géométrie variable. Les agences pourront moduler leurs dépenses selon leurs besoins du moment. « Si on cherche des mandats, on peut mettre plus de budget côté mandat. Si on veut clôturer des mandats, plus de budget côté visibilité. Si on veut développer sa marque, plus de budget côté marque. » Objectif affiché : leur « redonner un peu les clés ».
Seconde nouveauté : le personal branding. Chaque agent pourra afficher son visage, se présenter et mettre en avant son cœur de métier sur le site. Une première en France, assure Baptiste Capron, et un pied de nez à la vague de l’IA. Car pour lui, au milieu de ce tourbillon technologique, « il faut encore plus renforcer le lien émotionnel et humain avec l’agent ». Côté IA justement, SeLoger promet d’investir pour que ses clients « de la même manière qu’ils étaient premiers sur Google grâce à nous, ils seront premiers sur tous ces moteurs ». Un pari à mettre en regard du choix de l’IA souveraine chez Septeo.
Ce qu’il faut retenir
Vous cherchez un logement ? Sur SeLoger, vous pouvez désormais décrire votre projet avec vos propres mots dans l’application. Plus votre recherche est précise, plus les annonces proposées collent à vos attentes.
Vous êtes agent immobilier ? L’IA ne pèse encore que 2 % du trafic de SeLoger : votre visibilité se joue toujours sur les portails. En 2027, misez sur votre image personnelle, et ajustez votre budget selon que vous cherchez des mandats ou des acheteurs.
Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.