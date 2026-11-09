RENT 2026 : « Il faudrait un pacte républicain sur le logement », Guillaume Martinaud (Orpi)

Une loi intégrale sur le logement et de la stabilité : au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Guillaume Martinaud (Orpi) livre ce que 16 348 Français attendent et prévient ceux qui misent encore sur une baisse des taux.

Ils sont 16 348 à avoir pris le temps de dire ce qui ne va pas, et leur verdict tient en une demande : une loi intégrale sur le logement. Rencontré au salon RENT pour Mon Podcast Immo, Guillaume Martinaud, président de la coopérative Orpi, tire les leçons de la consultation citoyenne menée par le réseau et adresse un message à la classe politique, à quelques mois de la présidentielle : « Il faudrait un pacte républicain sur le logement. » Il en profite pour prévenir les acheteurs qui guettent encore une baisse des taux.

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Crise du logement : ce que réclament 16 348 Français

La consultation citoyenne d’Orpi, conduite avec Make.org, a rassemblé du monde : « 16 348 Français et Françaises ont répondu à la consultation. 180 000 votes, plus de 1 075 propositions sur le logement », détaille Guillaume Martinaud. Une démarche voulue « non partisane, apolitique », autour de questions simples : quels sont vos souhaits pour le logement, quelles sont vos attentes ?

Le constat de départ n’étonnera personne : les Français « souffrent évidemment de difficultés pour se loger ». La réponse qu’ils appellent de leurs vœux est plus ambitieuse : « Ce qu’on retient de toute cette consultation, c’est qu’il est urgent de proposer une loi intégrale sur le logement, parce qu’on voit bien que le logement dépasse uniquement le logement. Ça a trait au commerce, ça a trait au transport, à l’aménagement du territoire. » C’est ce texte qu’Orpi entend désormais porter, à la demande, insiste son président, des citoyens eux-mêmes.

Dans le détail, les attentes se concentrent sur les relations entre bailleurs et occupants. « Les propriétaires veulent de la rentabilité, veulent être sûrs de récupérer leurs logements, et les locataires veulent être sûrs d’avoir des logements décents et, en cas de litige, de pouvoir avoir une instance qui soit juste. » Viennent ensuite la construction et la simplification, car l’empilement des règles décourage tout le monde : « Les normes tuent tout le monde, on n’y comprend plus rien. Construire un projet en France, c’est 7 ans entre le moment où on veut le construire et le moment où on le livre. »

https://www.youtube.com/watch?v=PZqQqJ1gJZc

Politique du logement : « 8 ministres en 5 ans »

Ce qui a le plus frappé Guillaume Martinaud, c’est la raison pour laquelle tant de propriétaires renoncent à louer : « Manque de visibilité, manque de stabilité fiscale, lois qui changent au gré des gouvernements. » Le président d’Orpi en a eu une illustration presque comique en croisant Vincent Jeanbrun la veille : « Je lui disais, je crois que vous êtes le 6e ministre, et il m’a regardé un peu attristé en me disant : non, je suis le 8e. » Huit ministres du Logement en cinq ans, donc. Le dirigeant salue « un ministre dynamique qui a envie de faire évoluer les choses », mais le problème est ailleurs : « Le logement a besoin d’être traité sur un temps long. On a besoin d’une stabilité. Il faudrait un pacte républicain sur le logement. »

Reste à savoir si les candidats à la présidentielle s’en saisiront. Orpi est en tout cas sollicité par plusieurs d’entre eux, et rencontrera « tous ceux qui veulent nous rencontrer. On n’a pas à faire de choix. » Guillaume Martinaud les sent plus conscients qu’à l’accoutumée de l’enjeu : « On demande aux Français de faire des enfants, mais pour faire des enfants, il faut des logements. » Et il ne cache pas son inquiétude : « Je crains que si ce coup-ci ils ne mettent pas un vrai plan logement sur une longue durée, ça finisse par être beaucoup plus fort, parce qu’on voit bien que c’est une des causes du mal-être français. »

Marché immobilier : n’attendez pas la baisse des taux

Côté transactions, le président d’Orpi avoue sa surprise. Il s’attendait à un net coup de frein depuis février et la crise iranienne, qui n’est finalement pas venu : « On doit être à un peu moins de 3 % de baisse chez Orpi, ce qui n’est finalement pas si grave que ça dans le contexte actuel. » L’explication tient à la hausse des taux : les acheteurs l’ont entendue, et beaucoup se sont décidés en septembre et en octobre pour acheter tant que les conditions restaient correctes. Son conseil à ceux qui hésitent est sans détour : « On sait que les taux vont continuer à augmenter. Donc ceux qui attendent de manière illusoire une baisse des taux, n’attendez pas trop longtemps, parce que je crains que vous soyez déçus. » De quoi suivre de près l’évolution des taux de crédit immobilier avant de se lancer.

Aux professionnels qui trouvent que les affaires ne vont pas au rythme espéré, Guillaume Martinaud, qui défendait déjà le modèle coopératif d’Orpi cet été, propose de passer à l’action auprès des élus, « quels qu’ils soient », pour défendre la stabilité fiscale et législative. « Les professionnels ont un rôle à jouer et sous-estiment parfois ce qu’ils peuvent faire en matière de lobbying, mais du lobbying positif, dans l’intérêt général. » Car, rappelle-t-il, « quand le bâtiment va, tout va ». Et malgré des mois qui s’annoncent compliqués, il refuse le défaitisme : « Il ne faut pas perdre espoir, parce que se loger, c’est un droit fondamental. Les jeunes doivent pouvoir anticiper leur avenir. »

Pour se donner du courage, le président d’Orpi, pianiste et mélomane, a d’ailleurs déjà trouvé la bande-son : l’ouverture de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, « une œuvre qui donne la pêche ». Début novembre, assure-t-il, on peut bien se permettre de commencer à l’écouter.

Ce qu’il faut retenir Vous avez un projet d’achat ? Selon le président d’Orpi, les taux vont continuer à monter : attendre une baisse risque de vous coûter cher. Si votre financement est prêt, mieux vaut ne pas laisser traîner. Vous êtes un pro de l’immobilier ? La présidentielle approche et le logement revient dans le débat. C’est le moment de faire entendre aux élus de votre territoire le besoin de stabilité fiscale et législative, avec les propositions issues de la consultation comme appui.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

Logement : Orpi réclame un pacte républicain 16 348 Français consultés par Orpi demandent une loi intégrale sur le logement. Son président, Guillaume Martinaud, appelle les candidats à la présidentielle à s’entendre sur le temps long et prévient : les taux vont continuer à monter.

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