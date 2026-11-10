RENT 2026 – Mandataires immobiliers : « Ne me parle pas de réseau », Christine Cadrot

En exclusivité pour MySweetImmo, Christine Cadrot sort du silence. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, l’ex-patronne de Proprietes-privees.com revient sur son départ et dévoile son projet : un collectif, pas un réseau.

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Réseaux de mandataires : « J’ai l’impression qu’ils disent tous la même chose »

Pendant dix ans, Christine Cadrot a dirigé Proprietes-privees.com. À son arrivée, le réseau comptait 400 conseillers. À son départ, plus de 3 500. Elle garde le souvenir d’« une aventure humaine incroyable » et de quelques coups d’avance : les ventes interactives et les ventes aux enchères, MyNotary pour tous les mandataires, un partenariat exclusif avec La Poste. Mais la leçon qu’elle retient est ailleurs. Le succès d’un réseau, dit-elle, tient à « l’âme que les entrepreneurs, les dirigeants mettent dedans ».

Son départ ? Elle ne tourne pas autour du pot : « Le départ de Proprietes-privees n’est pas de mon fait. Je pense que tout le monde le sait. » Des divergences avec les actionnaires, comme il en arrive quand on dirige avec des investisseurs. La page est tournée. Elle a pris du recul, accompagné des entrepreneurs dans d’autres secteurs, observé d’autres façons de faire. Puis elle est revenue à « ses premières amours ».

Avec ce regard neuf, son diagnostic sur les réseaux de mandataires est sans appel. Indépendance, liberté, taux de commission, publication, outils, et maintenant IA : « J’ai l’impression qu’ils disent tous la même chose. » Ce qui manque, selon elle ? « L’âme qu’on met dans le réseau, c’est l’humain. » Autrement dit, replacer le conseiller au cœur du système, « non pas comme un consommateur du réseau, mais comme un acteur du réseau ».

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Agents immobiliers : passer de consommateur à acteur

Premier levier : la reconnaissance. Pas le trophée du meilleur vendeur de l’année, qui reste « le basique ». Christine Cadrot parle de reconnaître l’expertise des conseillers pour qu’ils co-construisent le réseau, et que leurs idées comptent vraiment. Car pour elle, un professionnel de l’immobilier n’est pas un simple client : « C’est un partenaire et c’est presque un associé. On ne réussit pas sans eux. »

Deuxième levier : le patrimoine. Elle a croisé des conseillers très talentueux, capables de signer « 200 000, 300 000, parfois 400 000 euros de chiffre d’affaires par an ». Avec, à la fin, un goût amer : « Quand vous partez à la retraite, eh bien, il ne vous reste rien. » Son ambition : leur permettre de valoriser toutes ces années de travail.

Troisième levier : la liberté, un mot qu’elle juge « un peu galvaudé ». Une habilitation, un statut d’entrepreneur individuel, et voilà le conseiller dit libre. Pas pour elle. La vraie liberté, c’est choisir son modèle, et pouvoir en changer : passer de l’agence à la licence de marque ou au statut de mandataire, « dans un sens ou dans l’autre ».

Un « collectif » plutôt qu’un réseau immobilier

Ces idées, elle compte bien les mettre en pratique. Christine Cadrot prépare un projet pour les pros de l’immobilier « qui ont envie de construire quelque chose avec moi et pas pour moi ». La nuance change tout, assure-t-elle, et elle repart d’une feuille blanche. Un nouveau réseau, alors ? Surtout pas. « Ne me parle pas de réseau, s’il te plaît. Je déteste ce mot. On parle de réseau d’eau, de réseau d’électricité. » Elle préfère parler d’un collectif, d’une équipe.

Pour les détails, il faudra patienter quelques semaines. « J’ai voulu aller vite, mais je préfère avancer bien que vite », explique-t-elle, en renvoyant vers ses comptes LinkedIn, Facebook et Instagram. En attendant, elle adresse un message aux conseillers : ne jamais oublier leur valeur. « C’est vous qui créez la valeur des réseaux, donc ne l’oubliez pas. »

Ce qu’il faut retenir Vous confiez votre bien à un mandataire ? Son réseau ne fait pas tout. Demandez-lui comment il est formé et accompagné : c’est souvent là que se joue la qualité du service. Vous êtes conseiller immobilier ? Avant de choisir une structure, regardez au-delà du taux de commission. Votre voix comptera-t-elle ? Pourrez-vous valoriser votre clientèle le jour où vous arrêtez ? Pourrez-vous changer de modèle ?

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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