Villefranche-sur-Saône : Ôm2c lance « Art de ville », un programme ensoleillé toute la journée

Situé à deux pas de la fameuse rue Nationale, en face du musée d’Art Moderne Paul Dini, au cœur du centre-ville de Villefranche-sur-Saône, l’ensemble immobilier est éligible au dispositif Pinel.

Ôm2c, la marque du Groupe em2c dédié à l’immobilier résidentiel, a lancé la commercialisation d’« Art de ville ». Situé à l’angle des rues Gantillon et Grenette en plein cœur de Villefranche-sur-Saône, la résidence se compose de 50 logements allant du studio au T5. Emplacement central, proximité des infrastructures et équipements publics, confort, espaces généreux prolongés vers l’extérieur… « Art de ville » répond aux attentes d’acquéreurs de tous profils.

Un emplacement central prisé

Ôm2c lance « Art de ville » : un programme de 50 logements au cœur de Villefranche-sur-Saône (69). Situé à deux pas de la fameuse rue Nationale, en face du musée d’Art Moderne Paul Dini, au cœur du centre-ville de Villefranche-sur-Saône, l’ensemble immobilier s’élève sur 3 niveaux seulement plus attique. Elle intègre, en socle sur 500 m² de SDP, des locaux d’activités dédiés aux professions libérales.

Un cœur d’îlot paysager pour une résidence ouverte sur son environnement

Bien que situé en cœur de ville, la résidence propose une vue sur un îlot paysager exposé sud-ouest, permettant aux appartements, tous prolongés d’un espace extérieur, de profiter d’un maximum d’espaces verts avec arbres tiges, arbres cépées et haies végétales.

La grande majorité des logements est équipée de balcons, loggias ou de terrasses plein ciel (jusqu’à 80 m²) sur attiques pensés comme « une maison sur le toit ». Avec certains appartements jouissant d’une double ou d’« Art de ville » (conçu par Antoine Reusa – cabinet SAAR Architecture), s’attache à ce que chaque logement profite d’un ensoleillement optimal tout au long de la journée.

Luminosité et modularité pour l’ensemble des logements

Les logements bénéficient de prestations sont soignées, en termes d’esthétique, de confort thermique et d’usage. Chaque appartement offre des volumes fonctionnels et généreux où chaque m² est valorisé. Les équipements ont quant à eux et rigoureusement sélectionnés pour un quotidien confortable et facilité (volets roulants électriques, double vitrage, revêtement stratifié dans les chambres et carrelage dans les pièces de vie, serrure de sécurité des portes palières. Les parkings sont en sous-sol (certains boxés).

Eligible au dispositif Pinel, « Art de ville » offre la possibilité aux acquéreurs (résidence principale ou investissement locatif) de réaliser un placement de qualité et pérenne.