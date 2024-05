Immobilier : Quelles options quand son bien a été détérioré par un locataire ?

Après les impayés, les détériorations figurent parmi les plus grandes craintes des propriétaires. En effet, selon leur gravité, les réparations peuvent prendre plus ou moins de temps, coûter cher et entraîner une vacance locative plus ou moins longue. Les propriétaires risquent donc de perdre beaucoup d’argent.

Pour remédier à cette situation, il existe des actions spécifiques à mettre en œuvre en cas de dommages. Alors, que conseille Aurélien Toulouse, fondateur de Victor Investissements ?

Il est impératif de contacter son assurance immédiatement en cas de détérioration. Sans un constat d’assurance prompt et approprié, il ne sera pas possible d’obtenir de remboursement pour les réparations nécessaires.

Selon la nature des dégâts et le montant du préjudice 3 options s’offrent en général aux propriétaires :

Accepter un forfait d’indemnisation proposé par l’assurance permet de gérer rapidement les réparations. Cette solution est souvent la plus efficace, car le versement des fonds peut être effectué en moins de 48 heures. Cela offre les ressources nécessaires pour commencer les travaux sans délai. En minimisant les perturbations, cette approche aide à limiter les pertes financières potentielles liées aux retards de réparation.

Passer par un artisan mandaté par l’assurance garantit une prise en charge complète et conforme aux normes de l’assurance. Ce processus implique que l’assurance désigne un professionnel, qui se rend sur place pour établir un devis, puis attend l’approbation avant de commencer les travaux. Bien que cela puisse prendre plus de temps, cette approche assure une gestion rigoureuse et souvent de meilleure qualité des réparations nécessaires.

Faire intervenir son propre artisan et faire valider le devis par l’assurance constitue une solution intermédiaire intéressante. Cette approche permet de choisir un professionnel de confiance tout en bénéficiant d’une couverture d’assurance. Cependant, l’assurance compare souvent ce devis à ceux de ses artisans, dont les tarifs sont très compétitifs en raison de leur volume de travail. Il n’est donc pas certain que le devis proposé par l’artisan personnel soit accepté, mais cette méthode peut offrir plus de flexibilité et de contrôle sur les réparations.

Agir rapidement pour minimiser les pertes financières liées à la vacance locative

En agissant rapidement et méthodiquement, les propriétaires maximisent leurs chances d’obtenir un remboursement complet et minimisent les pertes financières liées à la vacance locative.

« Pour ce qui est de la caution, il est essentiel de rassembler des preuves montrant clairement les différences entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Les photos constituent généralement le meilleur moyen de documenter ces changements, car elles offrent une preuve visuelle indiscutable. Des images datées et détaillées permettent de justifier les retenues sur la caution en cas de dégradations. En plus des photos, il peut être utile de conserver tous les rapports d’état des lieux signés par les deux parties pour renforcer la transparence et éviter toute contestation », précise Aurélien Toulouse, fondateur de Victor Investissements.