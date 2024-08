Crédit immobilier : Les taux fondent au soleil et pourraient avoisiner 3,30% à la fin d’année

Alors que la Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé de maintenir ses taux directeurs inchangés pour l’été, les taux de crédit immobilier ont, eux, poursuivi leur baisse sur les longues durées.

Ainsi, les taux négociés par CAFPI en juillet ont atteint en moyenne 3,54% sur 20 ans (-11 centièmes) et 3,66% sur 25 ans (- 5 centièmes), preuve que malgré la pause estivale, les établissements bancaires sont toujours en conquête de clientèle et maintiennent la concurrence. Les taux de courtes durées restent, de leur côté, plutôt stables et semblent légèrement pâtir de la dissolution et de ses conséquences en matière de politique intérieure.

Des taux à 3,30% d’ici la fin d’année

Mais, le mois d’août s’inscrit dans la droite ligne de la baisse continuelle des taux depuis le début de l’année. Une perspective qui laisse espérer que les taux de crédit moyens pourraient avoisiner 3,30% d’ici la fin d’année. Les clients ne s’y trompent pas, et reviennent progressivement faire évaluer leur capacité d’emprunt. Ainsi chez CAFPI, le nombre de montages de dossier de prêt est en hausse de 35 % par rapport au début d’année

Sur 10 ans, les taux redescendent en dessous de 3%

Impensable, il y a encore 6 mois, il est désormais possible d’obtenir des taux inférieurs à 3% sur 10 ans. C’est notamment le cas dans les Hauts-de-France, où en moyenne les taux pratiqués sur 10 ans atteignaient 2,90% en ce mois de juillet. Même sur 20 ans, le meilleur taux proposé par CAFPI en juillet était de 3,18%. Si la tendance se poursuit, les meilleurs profils pourraient se voir proposer des taux proches de 3% dans les prochains mois.

Un pouvoir d’achat immobilier en hausse

Conséquence directe de cette baisse continue des taux de crédit immobilier, le pouvoir d’achat des ménages reprend des couleurs, aidé par la baisse des prix de l’immobilier. Ainsi, si à Paris on peut aujourd’hui acheter un peu moins de 2 m² en plus par rapport à juillet 2023, c’est 5 m² à Toulouse, et même 7,03 m² à Nantes, soit la taille d’une salle d’eau en plus.