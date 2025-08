Cuisine extérieure : Comment bien l’aménager ?

Aujourd’hui une cuisine extérieure est bien plus qu’un luxe : c’est un mode de vie. En choisissant les bons matériaux, en respectant la réglementation et en soignant l’aménagement, vous créez un espace convivial et durable qui valorise votre maison. Les conseils de Sylvain Gruelles pour réussir ce projet.

Fini le barbecue occasionnel rangé au fond du garage… Aujourd’hui, la cuisine d’extérieur s’impose comme une véritable pièce à vivre. Conçue pour durer, elle est équipée avec soin et pensée pour vivre dehors en toute saison. Face à une demande qui explose, Sylvain Gruelles, maître d’œuvre et expert en aménagement extérieur, livre ses conseils pour vous aider à l’aménager et bien en profiter.

« On cuisine dehors désormais comme on vivait dans une véranda il y a dix ans : avec tout le confort et une vraie fonctionnalité », explique-t-il. La cuisine d’extérieur est devenue un espace de vie à part entière, utilisé en moyenne six mois par an, parfois plus, où l’on cuisine, partage, reçoit… comme dans un salon ouvert sur le jardin. »

Et il ajoute : « C’est un véritable investissement plaisir, mais aussi une plus-value immobilière non négligeable, pouvant augmenter la valeur du bien de 5 à 7 %, selon la qualité de l’aménagement et son intégration dans l’environnement ».

Réglementation : ce qu’il faut savoir

Construire une cuisine extérieure peut nécessiter des démarches administratives selon sa taille :

Moins de 5 m² : aucune autorisation nécessaire.

: aucune autorisation nécessaire. Entre 5 et 20 m² : une déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie.

: une déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie. Au-delà de 20 m² : un permis de construire est obligatoire.

Attention, certaines communes ont des règles spécifiques inscrites dans leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) : retrait par rapport aux voisins, protection des secteurs classés, etc. En cas de doute, le conseil est simple : renseignez-vous auprès de votre mairie.

Les astuces pratiques

Implantez votre cuisine à proximité de la maison, près d’un point d’eau et d’une alimentation électrique : « cela facilite l’usage au quotidien et évite les installations complexes », précise Sylvain Gruelles.

Prévoyez un sol stable et facile d’entretien : béton ciré, carrelage antidérapant, ou bois traité sont les meilleures options. Évitez les sols poreux ou glissants.

Soignez la ventilation et l’évacuation des fumées, surtout si vous utilisez un four à bois ou un brasero. « Sans cela, votre espace deviendra vite désagréable », ajoute-t-il.

Équipez-vous d’un éclairage à intensité variable, ciblé sur les zones de travail et les espaces repas pour allier sécurité et ambiance.

Anticipez l’entretien : privilégiez des matériaux faciles à nettoyer et résistants aux taches et rayures.

Ce qu’il faut éviter absolument

Installer votre cuisine trop loin de la maison, rendant son usage fastidieux.

Utiliser des meubles d’intérieur, qui se dégradent rapidement.

Négliger les normes électriques spécifiques à l’extérieur.

Sous-estimer les contraintes réglementaires locales.

Surcharger l’espace avec des équipements non fonctionnels ou mal organisés.

Le choix du mobilier : robustesse et esthétique

Pour une cuisine extérieure, le choix des meubles et matériaux est primordial. Oubliez les meubles d’intérieur, qui ne résistent pas aux intempéries.

Les matériaux stars cette année ? Le métal — acier inoxydable, acier thermolaqué, aluminium — allié au bois thermo-traité ou exotique. Ces matériaux allient robustesse, résistance à la corrosion, et élégance.

Côté mobilier, deux solutions principales : soit vous optez pour des meubles sur mesure, rares et souvent onéreux, mais parfaitement adaptés aux besoins et contraintes extérieures, soit pour des modules disponibles en grandes surfaces de bricolage (meuble évier, rangement, etc.), plus accessibles mais à choisir avec soin.

Attention si vous optez pour l’inox : vérifiez que toutes les pièces (vis, joints, meubles) sont du même matériau de qualité, pour éviter les taches de rouille dues aux réactions entre métaux différents.

Comment bien équiper sa cuisine extérieure ?

La plancha

Reine des plaques de cuisson extérieures, elle dégage peu de fumée et s’intègre parfaitement dans le plan de travail. Pensez à protéger les murs avec une crédence résistante aux projections (carrelage, inox, aluminium). Vous avez le choix entre la plancha électrique, simple à utiliser, qui demande une alimentation électrique fiable et la plancha au gaz, plus encombrante, qui nécessite un meuble dédié pour cacher la bouteille de gaz.

Le barbecue

À installer sur un sol stable, loin du toit pour éviter les fumées noires, et si possible pas sur une terrasse en bois pour éviter les taches de graisse. Son usage occasionnel n’est généralement pas un trouble de voisinage, mais vérifiez les règles locales et celles de votre copropriété.

Le brasero

Pour un foyer ouvert, la sécurité est primordiale. Suivez ces conseils :

Posez-le sur un sol dur et ininflammable (béton, pierre, carrelage).

Respectez une distance d’au moins 3 mètres avec les matériaux inflammables et bâtiments.

Placez-le à l’abri du vent pour éviter la propagation des flammes.

Vérifiez la réglementation locale, certaines communes imposent des restrictions strictes.

