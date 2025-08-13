Balcon, cour, terrasse : 3 conseils pour bien les aménager

Vous manquez d’espace ? Suivez les conseils de Sylvain Gruelles qui propose de revaloriser chaque mètre carré (2 à 5 m²) pour en faire un lieu de vie résilient, pratique et esthétique.

Selon une étude récente, 70% des habitants des grandes villes françaises n’ont pas accès à un espace vert à domicile. Face à ce constat regrettable, Sylvain Gruelles, spécialisé dans l’optimisation des espaces urbains, propose de réinventer les petits extérieurs, balcons, cour ou terrasses, en lieux multifonctionnels, écologiques et durables. Ainsi avec des solutions simples, ils deviendront un refuge de verdure ou un espace productif.

Newsletter MySweetimmo

Verdissez pour rafraîchir

Dans les villes où les îlots de chaleur sont de plus en plus fréquents, il devient crucial de trouver des solutions pour rafraîchir l’environnement urbain.

Sylvain Gruelles préconise des aménagements simples mais efficaces : bacs potagers surélevés, murs végétaux, et treillis pour plantes grimpantes. Ces installations permettent de réduire la température ambiante de 2 à 3°C et d’offrir aux citadins un accès direct à des produits frais tels que des herbes, légumes et fruits.

“Chaque mètre carré compte”, explique-t-il. “En ajoutant quelques plantes et aménagements verts, on peut considérablement améliorer la qualité de l’air tout en créant un espace nourrissant et rafraîchissant, en particulier pendant les périodes de canicule.”

Des résultats concrets et mesurables

L’impact des petits espaces urbains ne se limite pas à l’esthétique. « Un espace vert urbain de 5 m² peut capter jusqu’à 4 kg de CO2 par an et participer activement à l’absorption des eaux de pluie » ajoute Sylvain Gruelles.

De plus, des initiatives ont permis à des quartiers comme le Marais à Paris de réduire leur température de façade de 2°C en seulement deux ans.

Optimisez chaque espace, même le plus petit

L’urbanisation croissante impose de repenser l’utilisation des petits espaces. En utilisant des bancs-coffres, des étagères rabattables, et modules de culture amovibles vous pourrez transformer votre extérieur en zones de vie multifonctionnelles : ces solutions permettent d’ajouter de la flexibilité tout en optimisant l’utilisation du moindre mètre carré.

Par exemple, un balcon de 5 m² peut facilement devenir un espace pour le télétravail, un lieu de détente, et un jardin productif en même temps. Le tout, sans sacrifier ni l’esthétique ni la fonctionnalité.

“Les gens veulent de la flexibilité. Aujourd’hui, on peut tout faire dans un petit espace : se détendre, travailler, cultiver des plantes, tout est une question de réorganisation« , poursuit Sylvain Gruelles.

À lire aussi 7 séries à (re)découvrir cet été si vous aimez l'immobilier

Privilégiez une démarche durable et circulaire

En réutilisant des éléments comme des poutres anciennes, des planchers de chantier ou des pierres récupérées, chaque aménagement devient un acte de préservation de la mémoire des lieux.

Ce travail de valorisation ne contribue pas seulement à l’économie circulaire, mais permet aussi de créer des pièces unique qui racontent une histoire.

“Ce qui me motive, c’est de donner une seconde vie aux matériaux, de les réintégrer dans le présent tout en respectant leur passé« , conclut Sylvain Gruelles

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements