Chine : Le géant immobilier Evergrande radié sous une dette record
Evergrande, ex-numéro un de l’immobilier chinois, sera radié le 25 août de la Bourse de Hong Kong. En liquidation, le promoteur croule sous une dette estimée à 45 milliards de dollars américains.
Radiation décidée par la Bourse
Le comité de cotation de la Bourse de Hong Kong a décidé de retirer Evergrande de la cote, la société n’ayant pas respecté la date limite de juillet pour reprendre ses activités. Cette décision, officialisée dans un document déposé mardi, marque la fin d’un parcours boursier pour un groupe qui valait plus de 50 milliards de dollars à son apogée et qui a largement contribué à la croissance économique chinoise.
Une dette bien plus lourde que prévu
Evergrande a fait défaut en 2021, devenant emblématique de la crise prolongée du marché immobilier chinois. Un tribunal de Hong Kong a prononcé sa liquidation judiciaire en janvier 2024, estimant que le promoteur n’avait pas présenté de plan de remboursement satisfaisant.
Dans leur dernier rapport, les liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong révèlent que « cette procédure de découverte des créances avait donné lieu à la soumission de 187 preuves de créances, représentant un montant total d’environ 350 milliards de dollars de Hong Kong (45 milliards de dollars américains) ». Ils précisent que ce chiffre « ne doit pas être considéré comme définitif ».
Pas de restructuration en vue
« Les liquidateurs estiment qu’une restructuration globale s’avérera hors de portée » à ce stade, ajoutent Middleton et Wong, qui ont pris le contrôle de plus de 100 sociétés au sein du groupe. Ils indiquent ne pas être en mesure « d’estimer les montants qui pourraient être finalement réalisés auprès de ces entités ».
Selon Kristy Hung, analyste chez Bloomberg Intelligence, « que le retrait de la cote ait lieu ou non, les actionnaires d’Evergrande devront probablement se préparer à une perte quasi totale ».