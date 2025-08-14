Chine : Le géant immobilier Evergrande radié sous une dette record

Evergrande, ex-numéro un de l’immobilier chinois, sera radié le 25 août de la Bourse de Hong Kong. En liquidation, le promoteur croule sous une dette estimée à 45 milliards de dollars américains.

Ancien numéro un de l’immobilier en Chine, Evergrande va être radié de la Bourse de Hong Kong le 25 août. En pleine liquidation, le groupe croule sous une dette colossale et les liquidateurs jugent toute restructuration « hors de portée ».

En bref Evergrande sera radié de la Bourse de Hong Kong le 25 août.

Sa dette atteint environ 45 milliards de dollars américains.

La restructuration est jugée impossible par les liquidateurs.

Newsletter MySweetimmo

Radiation décidée par la Bourse

Le comité de cotation de la Bourse de Hong Kong a décidé de retirer Evergrande de la cote, la société n’ayant pas respecté la date limite de juillet pour reprendre ses activités. Cette décision, officialisée dans un document déposé mardi, marque la fin d’un parcours boursier pour un groupe qui valait plus de 50 milliards de dollars à son apogée et qui a largement contribué à la croissance économique chinoise.

Une dette bien plus lourde que prévu

Evergrande a fait défaut en 2021, devenant emblématique de la crise prolongée du marché immobilier chinois. Un tribunal de Hong Kong a prononcé sa liquidation judiciaire en janvier 2024, estimant que le promoteur n’avait pas présenté de plan de remboursement satisfaisant.

Dans leur dernier rapport, les liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong révèlent que « cette procédure de découverte des créances avait donné lieu à la soumission de 187 preuves de créances, représentant un montant total d’environ 350 milliards de dollars de Hong Kong (45 milliards de dollars américains) ». Ils précisent que ce chiffre « ne doit pas être considéré comme définitif ».

Pas de restructuration en vue

« Les liquidateurs estiment qu’une restructuration globale s’avérera hors de portée » à ce stade, ajoutent Middleton et Wong, qui ont pris le contrôle de plus de 100 sociétés au sein du groupe. Ils indiquent ne pas être en mesure « d’estimer les montants qui pourraient être finalement réalisés auprès de ces entités ».

Selon Kristy Hung, analyste chez Bloomberg Intelligence, « que le retrait de la cote ait lieu ou non, les actionnaires d’Evergrande devront probablement se préparer à une perte quasi totale ».

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements