Immobilier : « Il ne faut pas attendre pour acheter ou vendre », Jordan Frarier (Foncia Transactions)
Le président de Foncia Transactions appelle vendeurs et acheteurs à ne pas rater l’opportunité d’un marché encore favorable.
Invité de Mon Podcast Immo, Jordan Frarier (Foncia Transactions) explique pourquoi il ne faut pas attendre pour acheter ou vendre.
Le marché de la transaction dans l’ancien se porte-t-il mieux ? Oui, mais l’élan se fragilise, prévient Jordan Frarier. Invité de Mon Podcast Immo, le président de Foncia Transactions dresse un bilan contrasté : un début d’année en fanfare, avec +8 % de volumes au premier trimestre, mais un net ralentissement dès juin. « On termine le semestre autour de +5 %, mais la dynamique s’effrite », constate-t-il.Un marché soutenu par la baisse des taux, mais pas au niveau espéré
Acheter ou vendre : c’est maintenant ou jamais
Les taux ont contribué au redémarrage du marché début 2025, mais leur stabilisation autour de 3,2 % a freiné les espoirs. « On espérait 2,5 %, on est bien au-dessus. Cela reste acceptable, mais ce n’est pas l’impulsion que beaucoup attendaient », explique Frarier. Résultat : les acheteurs sont prudents, même si les prix restent globalement stables.
Vendre ou acheter maintenant : un choix de raison
« Il ne faut pas attendre », martèle le président de Foncia Transactions. Pour lui, ni les prix ni les taux ne justifient une attente stratégique. « On ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans ce contexte, retarder son projet, c’est prendre un risque inutile », insiste-t-il. Les volumes et surfaces achetées montrent d’ailleurs que les acquéreurs ont su profiter du moment.
Les métropoles reprennent, mais l’investissement locatif reste sous pression
Bonne surprise : des villes comme Strasbourg, Nîmes ou Avignon redynamisent le marché. En revanche, l’investissement locatif subit toujours la double peine : fiscalité dissuasive et encadrement des loyers. Les résidences secondaires, elles, marquent le pas, mais les vendeurs y sont moins pressés. « Il faut être pédagogue et rigoureux : l’erreur ne pardonne pas dans ce marché », conclut Frarier.
