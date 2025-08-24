Immobilier de stars : Brad Pitt vend sa mythique “Steel House” à Los Feliz

Brad Pitt tourne la page de Los Feliz. L’acteur revend sa villa mythique, la “Steel House”, icône moderniste des années 1960. La propriété cambriolé cet été est vendu discrètement en off-market.

Une nouvelle page qui se tourne pour Brad Pitt. L’acteur américain passionné d’architecture revend sa célèbre “Steel House” de Los Feliz. La villa récemment au cœur d’un cambriolage, a été mise en vente en off-market.

Newsletter MySweetimmo

Une nouvelle page immobilière pour Brad Pitt

Brad Pitt continue de remodeler son impressionnant portefeuille immobilier en Californie. Selon TMZ, sa villa de Los Feliz, surnommée The Steel House, est en cours de closing dans le cadre d’une vente off‑market

À lire aussi Immobilier Los Angeles : Brad Pitt victime d'un cambriolage dans sa maison de Los Feliz

Une villa au pedigree hollywoodien

La Steel House n’est pas une résidence comme les autres. Construite dans les années 1960, elle a appartenu à plusieurs célébrités : le guitariste de Maroon 5, James Valentine, puis la philanthrope Aileen Getty, héritière de la famille pétrolière. En 2023, Getty et Pitt avaient réalisé un échange spectaculaire : elle lui cédait la Steel House (acquise pour 5,5 millions de dollars), tandis qu’elle récupérait le manoir Craftsman historique de Pitt à Hollywood Hills, vendu 33 millions de dollars.

Un écrin bleu et rétro

Avec environ 185 m², la maison séduit par ses lignes modernistes et son plan en L. Les intérieurs affichent une forte identité : sols en terrazzo, plafonds à poutres apparentes et surtout des moquettes bleu cobalt dans les trois chambres. La cuisine, la suite parentale et son dressing arborent un mobilier sur mesure bleu ciel.

Côté extérieur, la villa dispose d’une piscine, d’un jacuzzi en bois de séquoia et d’un sauna indépendant. Perchée sur les hauteurs, elle offre des vues spectaculaires sur Los Angeles. Un décor presque de cinéma, où chaque détail semble pensé pour une star.

Brad Pitt, collectionneur de demeures

Cette vente n’est qu’un nouvel épisode dans le feuilleton immobilier de la star hollywoodienne. Récemment, Brad Pitt a acquis une villa de style espagnol dans les Hollywood Hills pour 12 millions de dollars : six chambres, huit salles de bains, de vastes baies vitrées ouvertes sur la ville et l’océan.

Sa résidence principale reste toutefois la mythique demeure D.L. James à Carmel, achetée 40 millions de dollars en 2022. Une preuve que pour Brad Pitt, les maisons ne sont pas seulement des biens immobiliers, mais aussi des coups de cœur architecturaux.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements