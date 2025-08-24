Immobilier de stars : Brad Pitt vend sa mythique “Steel House” à Los Feliz
Brad Pitt tourne la page de Los Feliz. L’acteur revend sa villa mythique, la “Steel House”, icône moderniste des années 1960. La propriété cambriolé cet été est vendu discrètement en off-market.
Une nouvelle page qui se tourne pour Brad Pitt. L’acteur américain passionné d’architecture revend sa célèbre “Steel House” de Los Feliz. La villa récemment au cœur d’un cambriolage, a été mise en vente en off-market.
Une nouvelle page immobilière pour Brad Pitt
Brad Pitt continue de remodeler son impressionnant portefeuille immobilier en Californie. Selon TMZ, sa villa de Los Feliz, surnommée The Steel House, est en cours de closing dans le cadre d’une vente off‑market
Une villa au pedigree hollywoodien
La Steel House n’est pas une résidence comme les autres. Construite dans les années 1960, elle a appartenu à plusieurs célébrités : le guitariste de Maroon 5, James Valentine, puis la philanthrope Aileen Getty, héritière de la famille pétrolière. En 2023, Getty et Pitt avaient réalisé un échange spectaculaire : elle lui cédait la Steel House (acquise pour 5,5 millions de dollars), tandis qu’elle récupérait le manoir Craftsman historique de Pitt à Hollywood Hills, vendu 33 millions de dollars.
Un écrin bleu et rétro
Avec environ 185 m², la maison séduit par ses lignes modernistes et son plan en L. Les intérieurs affichent une forte identité : sols en terrazzo, plafonds à poutres apparentes et surtout des moquettes bleu cobalt dans les trois chambres. La cuisine, la suite parentale et son dressing arborent un mobilier sur mesure bleu ciel.
Côté extérieur, la villa dispose d’une piscine, d’un jacuzzi en bois de séquoia et d’un sauna indépendant. Perchée sur les hauteurs, elle offre des vues spectaculaires sur Los Angeles. Un décor presque de cinéma, où chaque détail semble pensé pour une star.
Brad Pitt, collectionneur de demeures
Cette vente n’est qu’un nouvel épisode dans le feuilleton immobilier de la star hollywoodienne. Récemment, Brad Pitt a acquis une villa de style espagnol dans les Hollywood Hills pour 12 millions de dollars : six chambres, huit salles de bains, de vastes baies vitrées ouvertes sur la ville et l’océan.
Sa résidence principale reste toutefois la mythique demeure D.L. James à Carmel, achetée 40 millions de dollars en 2022. Une preuve que pour Brad Pitt, les maisons ne sont pas seulement des biens immobiliers, mais aussi des coups de cœur architecturaux.