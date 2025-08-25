Crise de l’immobilier en Chine : Le géant Evergrande expulsé de la bourse de Honk Kong
Le géant déchu Evergrande est retiré de la cote à la bourse de Hong Kong. Le promoteur symbolise la crise de l’immobilier en Chine.
Le géant immobilier chinois Evergrande a été officiellement radié de la Bourse de Hong Kong ce lundi 25 août. Cette décision marque une nouvelle étape dans la crise de l’immobilier en Chine, qui fragilise depuis plusieurs années la deuxième économie mondiale.
En bref
- Evergrande est radié de la Bourse de Hong Kong.
- Sa dette dépasse les 27,5 milliards de dollars.
- Symbole d’une crise immobilière qui secoue la Chine.
Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong
L’expulsion d’Evergrande est entrée en vigueur après une décision du comité de cotation début août. Le promoteur, déjà suspendu de cotation, n’avait pas rempli les conditions pour revenir sur le marché, en raison de son endettement colossal.
Selon un rapport des liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong, la dette réelle dépasse 27,5 milliards de dollars. « La société n’a pas présenté de plan de remboursement satisfaisant », avait tranché en janvier 2024 un tribunal de Hong Kong, ordonnant la liquidation judiciaire.
Un géant immobilier devenu symbole de crise
À son apogée, Evergrande valait plus de 50 milliards de dollars et incarnait la croissance rapide de la Chine. Mais son défaut de paiement en 2021 l’a transformé en symbole de la crise de l’immobilier en Chine.
« La descente aux enfers de l’ex-numéro un de l’immobilier en Chine, criblé de dette et condamné pour fraude, alimente la défiance », souligne l’AFP.
L’immobilier chinois, pilier fragilisé de l’économie
L’immobilier représentait autrefois plus d’un quart du PIB et des millions d’emplois. Mais la baisse des prix et les projets inachevés découragent désormais les ménages.
Les liquidateurs d’Evergrande cherchent à récupérer des fonds pour les créanciers, notamment via une action judiciaire contre PwC pour son rôle dans l’audit du promoteur.