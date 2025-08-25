Crise de l’immobilier en Chine : Le géant Evergrande expulsé de la bourse de Honk Kong

Le géant déchu Evergrande est retiré de la cote à la bourse de Hong Kong. Le promoteur symbolise la crise de l’immobilier en Chine.

Le géant immobilier chinois Evergrande a été officiellement radié de la Bourse de Hong Kong ce lundi 25 août. Cette décision marque une nouvelle étape dans la crise de l’immobilier en Chine, qui fragilise depuis plusieurs années la deuxième économie mondiale.

En bref Evergrande est radié de la Bourse de Hong Kong.

Sa dette dépasse les 27,5 milliards de dollars.

Symbole d’une crise immobilière qui secoue la Chine.

Newsletter MySweetimmo

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong

L’expulsion d’Evergrande est entrée en vigueur après une décision du comité de cotation début août. Le promoteur, déjà suspendu de cotation, n’avait pas rempli les conditions pour revenir sur le marché, en raison de son endettement colossal.

Selon un rapport des liquidateurs Edward Middleton et Tiffany Wong, la dette réelle dépasse 27,5 milliards de dollars. « La société n’a pas présenté de plan de remboursement satisfaisant », avait tranché en janvier 2024 un tribunal de Hong Kong, ordonnant la liquidation judiciaire.

À lire aussi Immobilier de luxe et zéro impôt : Dubaï aimante les millionnaires

Un géant immobilier devenu symbole de crise

À son apogée, Evergrande valait plus de 50 milliards de dollars et incarnait la croissance rapide de la Chine. Mais son défaut de paiement en 2021 l’a transformé en symbole de la crise de l’immobilier en Chine.

« La descente aux enfers de l’ex-numéro un de l’immobilier en Chine, criblé de dette et condamné pour fraude, alimente la défiance », souligne l’AFP.

L’immobilier chinois, pilier fragilisé de l’économie

L’immobilier représentait autrefois plus d’un quart du PIB et des millions d’emplois. Mais la baisse des prix et les projets inachevés découragent désormais les ménages.

Les liquidateurs d’Evergrande cherchent à récupérer des fonds pour les créanciers, notamment via une action judiciaire contre PwC pour son rôle dans l’audit du promoteur.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements