Immobilier Émirats arabes unis : Holo lève 22 millions de dollars pour transformer l’accession à la propriété

Holo lève 22 M$ pour accélérer son expansion et simplifier l’accession à la propriété aux Émirats arabes unis :

La fintech Holo boucle une levée record de 22 millions de dollars afin de simplifier et accélérer l’accession à la propriété aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Cette opération, l’une des plus importantes séries A dans le Golfe en 2025, confirme la place de la plateforme au cœur de l’immobilier régional.

En bref Holo boucle une levée record de 22 millions de dollars menée par Impact46 et Mubadala. La fintech veut simplifier l’accession à la propriété aux Émirats et en Arabie saoudite. Cette expansion traduit la montée en puissance du digital dans l’immobilier régional.

Un financement majeur pour soutenir la croissance

Le tour de table, mené par Impact46 et soutenu par Mubadala Investment Company, a rassemblé plusieurs investisseurs régionaux et internationaux.

« Holo apporte une clarté indispensable à un processus longtemps resté opaque, souligne Basmah AlSinaidi, associée chez Impact46. La plateforme veut offrir aux acheteurs un accès facilité aux prêteurs et une meilleure maîtrise de leur financement. »

Une nouvelle ère pour l’achat immobilier

Pour Mubadala, l’opération traduit la confiance dans le marché immobilier régional. « Notre investissement dans Holo découle de notre ferme conviction quant à la solidité de sa vision, la force de son leadership et sa capacité à transformer en profondeur le parcours d’achat immobilier », explique Ali Al Mheiri, Directeur exécutif chez Mubadala.

Simplifier l’accession à la propriété

Déjà implantée aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, Holo ambitionne de renforcer ses équipes et ses solutions digitales. Sa mission reste claire : rendre l’accession à la propriété plus simple et plus accessible, dans une région où la transition numérique s’accélère.

