Immobilier : Le rêve d’accession à la propriété s’éloigne pour les classes moyennes
Accéder à la propriété devient mission impossible pour les classes moyennes alerte l’Institut Montaigne qui plaide pour des solutions immobilières plus souples
Selon un rapport de l’Institut Montaigne, l’accession à la propriété devient de plus en plus difficile pour les classes moyennes. Ce symbole de réussite sociale, ancré depuis les Trente Glorieuses, est aujourd’hui hors de portée pour une large partie des ménages. Le think tank plaide pour des solutions hybrides et une action foncière plus ciblée.
En bref
- +88 % sur les prix immobiliers en 20 ans
- 24 % des ménages détiennent 68 % du parc de logements
- L’Institut Montaigne prône des réformes foncières et des dispositifs hybrides
Les prix en forte hausse freinent l’accession à la propriété
Depuis deux décennies, les prix immobiliers ont bondi de 88 %, allongeant la durée des prêts à 25 ou 29 ans. « 24 % des ménages détiennent aujourd’hui 68 % des logements possédés par des particuliers », souligne le rapport. La demande se concentre dans les zones tendues, alimentée par la décohabitation et la métropolisation, tandis que l’offre reste insuffisante.
Résidences secondaires, vacance et inégalités
Outre la crise de l’offre, le rapport pointe le déséquilibre du parc. « Le nombre de résidences secondaires croît plus vite que celui des résidences principales » (+1,7 % contre +0,9 % entre 2013 et 2018). Entre 2005 et 2023, les logements vacants ont augmenté 2,3 fois plus vite que le parc total. Résultat : « La propriété se concentre désormais de plus en plus entre les mains des plus de 50 ans et des classes aisées ».
Des aides massives mais inefficaces, une fiscalité lourde
Depuis 1982, les propriétaires sont majoritaires en France. Mais malgré près de 40 milliards d’euros par an pour le logement, dont 1 milliard seulement pour l’accession, l’impact reste limité. Le rapport dénonce aussi des droits de mutation parmi les plus élevés d’Europe, freinant les transactions et la mobilité résidentielle.
Vers de nouvelles formes d’accession à la propriété
Pour débloquer le marché, l’Institut Montaigne propose d’« accompagner les propriétaires afin de transformer leur logement » et d’élargir les dispositifs hybrides. Parmi eux : le bail réel solidaire, qui sépare foncier et bâti, ou le démembrement de propriété, qui permet une acquisition progressive.
« L’accession à la propriété doit davantage s’appuyer sur des dispositifs hybrides ou alternatifs », insiste le rapport, appelant aussi à une action foncière territorialisée, compatible avec l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).
Pour aller plus loin : Lire le complet de l’Institut Montaigne intitulé « Classes moyennes : les nouvelles clés d’accès à la propriété ».