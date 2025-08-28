Immobilier neuf : 34 000 permis de construire en juillet, la reprise se confirme

34.000 permis de construire délivrés en juillet, signe d’une reprise qui se confirme malgré un niveau encore inférieur à l’avant-crise.

Immobilier neuf permis de construire juillet reprise confirmée

Par MySweetImmo, le 28 août 2025
1 - Un niveau stable mais encore inférieur à l’avant-crise2 - Une reprise progressive sur un an3 - Les mises en chantier repartent à la baisse

Après un fort rebond en juin, la reprise se confirme pour l’immobilier neuf, même si le niveau reste en retrait par rapport à l’avant-crise. Le nombre de permis de construire pour logements est resté stable en juillet avec 34 000 autorisations délivrées.

En bref

  • 34 000 permis de construire délivrés en juillet (+0,6%).
  • 5e mois consécutif de hausse en rythme annuel.
  • Les mises en chantier reculent de 9,5% sur un mois.
Un niveau stable mais encore inférieur à l’avant-crise

En juillet, 34 000 logements ont été autorisés à la construction, dont 22.500 en collectif et 11.500 en individuel. Ces chiffres traduisent une stabilité globale (+0,6% par rapport à juin). Le ministère rappelle toutefois que ce niveau reste « inférieur de 12% au nombre moyen de permis accordés au cours des douze mois précédant la crise sanitaire de 2020 ».

Une reprise progressive sur un an

Entre août 2024 et juillet 2025, 360.200 logements ont été autorisés, soit une progression de 3,8%. « Cet indicateur est en hausse depuis cinq mois consécutifs », souligne le ministère. Depuis le début de l’année, 222.300 permis de construire ont été délivrés, un rebond de 13,3% par rapport à la même période en 2024.

Les mises en chantier repartent à la baisse

À l’inverse, les logements effectivement commencés ralentissent. En juillet, 27.500 chantiers ont été ouverts, un recul de 9,5% par rapport à juin, mois qui avait bondi de 44,3%. Sur douze mois, 294.500 logements ont été mis en chantier, soit 6% de plus qu’un an plus tôt, mais encore « 24% de moins qu’avant la crise sanitaire ».

Malgré ce frémissement, la construction neuve reste fragilisée par la hausse des coûts, des taux d’intérêt élevés et la fin des dispositifs de soutien à l’investissement locatif.

