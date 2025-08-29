Immobilier : Hosman sort du redressement judiciaire et vise l’équilibre en 2025

La néo-agence immobilière Hosman est sortie du redressement judiciaire, avec le soutien d’UL Invest, et vise l’équilibre financier dès 2025 sur des bases assainies.

Hosman, créée par Benjamin Bavuz et Stanislas de Dinechin, avec l’ambition de proposer une alternative aux agences immobilières traditionnelles, a officiellement quitté le redressement judiciaire le 10 juillet 2025.

La décision du tribunal de commerce de Bobigny marque une étape décisive dans l’histoire de la start-up qui repart sur des bases assainies après une période de fortes turbulences.

En bref Sortie du redressement judiciaire validée par le tribunal.

Soutien décisif de l’actionnaire UL Invest.

Objectif affiché : équilibre financier dès 2025.

Un plan de redressement inédit pour une start-up

Placée sous protection du tribunal en septembre 2024 après l’échec d’une conciliation bancaire, Hosman avait été fragilisée par des difficultés de gestion financière apparues fin 2022, amplifiées en 2023 par le retournement brutal du marché immobilier.

Grâce au soutien de l’administrateur judiciaire et de son actionnaire UL Invest, la société a mis en œuvre dès décembre 2024 un plan de redressement par classes de parties affectées (CPA), un dispositif encore peu courant dans l’univers des start-up. Ce mécanisme a permis de négocier de manière transparente avec toutes les parties prenantes et de bâtir un plan validé puis homologué par le tribunal.

Atteindre l’équilibre financier dès 2025

Le plan a permis de restructurer coûts, dettes et actionnariat, tout en préservant une équipe d’une cinquantaine de salariés et les innovations issues de huit années de R&D.

« Cette sortie de redressement marque un tournant pour Hosman. Nous avons traversé une période exigeante avec rigueur et détermination, en restant fidèles à notre vision. Le soutien de nos équipes, la confiance de nos clients et de nos partenaires, ainsi que la solidité de notre modèle nous permettent aujourd’hui de repartir sur des bases saines et ambitieuses », déclare Stanislas de Dinechin, CEO et co-fondateur.

L’objectif affiché est clair : atteindre l’équilibre financier dès cette année, tout en poursuivant la mission de l’entreprise, qui propose un service de vente immobilière combinant accompagnement humain et outils digitaux, pour un prix environ 40% inférieur à celui des agences traditionnelles.

La confiance des actionnaires renouvelée

L’actionnaire minoritaire UL Invest a réinvesti pour soutenir le plan de redressement.

« Nous avons fait le choix de réinvestir dans Hosman car nous sommes convaincus de la pertinence de son modèle. Nous estimons que la direction actuelle et les équipes disposent des compétences et du talent nécessaires pour permettre à l’entreprise de renouer avec une trajectoire de croissance et de rentabilité saine. C’est pourquoi nous avons posé comme condition à notre réinvestissement, validée par le tribunal, la présence au capital des dirigeants ainsi que de certains membres clés de l’équipe« , souligne Laurent Useldinger, CEO d’UL Invest.

Avec plus de 15 000 vendeurs accompagnés depuis sa création en 2018, Hosman entend renouer avec une trajectoire de croissance saine et durable.

