Budget immobilier : Tout ce qui change à partir de septembre

Prélèvement à la source, MaPrimeRénov’, leasing social, retraite progressive, aides aux familles : voici ce qui change en septembre 2025 pour votre budget immobilier.

Aides financières, retraite, consommation ou fiscalité… À partir de septembre, plusieurs nouveautés administratives entrent en vigueur. Pour les propriétaires, les locataires et les ménages, ces changements peuvent peser sur le budget immobilier et la gestion du quotidien. Voici les 5 points clés à retenir.

En bref Prélèvement à la source, MaPrimeRénov’, retraite progressive dès 60 ans… , la rentrée 2025 s’accompagne de mesures qui peuvent faire évoluer le budget immobilier et les finances des ménages.

Le guichet MaPrimeRénov’ rouvre le 30 septembre 2025 après plus de trois mois de fermeture.

Prélèvement à la source : un nouveau mode par défaut pour les couples

Jusqu’ici, les couples mariés ou pacsés devaient demander un taux individualisé pour que le prélèvement à la source s’adapte aux revenus de chacun. À partir de septembre, cette répartition s’effectuera par défaut selon un mode standardisé.

Exemple : si l’un gagne 3 500 € net et l’autre 1 800 €, chacun se verra appliquer un taux adapté à ses revenus, et non plus un taux commun parfois défavorable. Ce changement doit réduire les “mauvaises surprises” pour les conjoints aux revenus inégaux et contribuer à une meilleure maîtrise de leur budget mensuel.

Leasing social : retour du dispositif pour les voitures électriques

Le leasing social, qui permet de louer une voiture électrique pour moins de 100 € par mois, revient dès septembre. Le dispositif avait rencontré un vif succès début 2024, avec plus de 25 000 dossiers déposés.

La nouveauté : un élargissement des critères pour les foyers modestes et pour les actifs résidant en zones rurales. Pour les ménages concernés, cela peut libérer du budget carburant et réduire la dépendance à la voiture thermique. Un levier indirect pour améliorer le pouvoir d’achat global et l’équilibre du budget immobilier dans certaines zones périurbaines.

MaPrimeRénov’ : réouverture le 30 septembre 2025, sous conditions

Suspendu depuis le 23 juin, le guichet MaPrimeRénov’ rouvre le 30 septembre 2025 avec des conditions revues. Les ménages pourront à nouveau déposer des dossiers pour financer isolation, remplacement de chaudières ou installation de pompes à chaleur.

En 2024, près de 650 000 ménages avaient bénéficié de MaPrimeRénov’. L’État mise sur ce dispositif pour accélérer la rénovation énergétique et réduire les passoires thermiques. Pour un appartement mal isolé, l’aide peut aller de 4 000 à 10 000 € selon les revenus, ce qui peut changer la faisabilité d’un projet de travaux ou d’un achat immobilier et alléger durablement le budget logement.

Retraite progressive possible dès 60 ans

La retraite progressive devient accessible dès 60 ans, contre 62 ans auparavant. Elle permet de réduire son temps de travail tout en touchant une partie de sa pension.

Exemple : un salarié de 60 ans qui passe à mi-temps pourra percevoir 50 % de sa pension en complément. Cette mesure concerne surtout les professions usantes physiquement et pourrait aussi encourager certains ménages à préparer plus tôt un projet immobilier de retraite (achat en province, rénovation d’une résidence secondaire, etc.), avec un impact direct sur leur budget immobilier.

Familles : fibre optique et garde d’enfants simplifiées

Deux nouveautés pratiques concernent les familles. D’abord, l’accès à la fibre optique est facilité grâce à une simplification des procédures de raccordement. Cela peut représenter plusieurs centaines d’euros d’économies pour un foyer en zone rurale.

Ensuite, le calcul du Complément de libre choix du mode de garde (CMG) évolue pour mieux tenir compte des frais réellement engagés par les parents. Pour un ménage qui dépense 600 € par mois de garde, l’aide peut désormais couvrir une part plus importante, réduisant le reste à charge. Autant de mesures qui améliorent le quotidien et dégagent du pouvoir d’achat, souvent réinjecté dans le logement et le budget immobilier.

