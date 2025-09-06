La Colle-sur-Loup : Propriété du XVIIIe avec vue sur Saint-Paul de Vence

Immobilier La Colle-sur-Loup : Magnifique propriété du XVIIIe avec restanques, oliveraie et piscine, le tout offrant une vue sur Saint-Paul de Vence et les montagnes environnantes, cherche preneur.

Cette propriété d’exception, d’environ 2,2 hectares à quelques minutes du village de La Colle-sur-Loup, se situe en position dominante. Il offre des vues dégagées sur Saint-Paul de Vence et les montagnes environnantes.

Édifiée au XVIIIᵉ siècle, cette propriété unique en son genre déploie près de 197 m² habitables au cœur d’un terrain de 2,2 hectares. Ancien pigeonnier ayant appartenu à des moines, elle séduit par son charme intemporel, alliant histoire, nature et authenticité

Une maison principale et un studio indépendant

La bâtisse en pierre s’ouvre sur un vaste séjour voûté avec cheminée, une salle à manger et une cuisine conviviale. Elle offre également quatre chambres, une salle de bains et trois salles de douche, complétées par un studio indépendant, idéal pour accueillir famille et amis.

Une propriété dans un cadre enchanteur

À l’extérieur, le domaine révèle toute sa splendeur : de superbes restanques, une oliveraie composée d’oliviers centenaires et une piscine viennent sublimer cet environnement enchanteur, où la pierre se mêle à la nature dans une harmonie parfaite.

Prix : 1 850 000 €. Plus de renseignements sur Barnes.

