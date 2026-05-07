Crédit immobilier : Les banques observent, les emprunteurs continuent d’acheter

Après un léger rebond en avril, les taux de crédit immobilier se stabilisent début mai. Les banques restent prudentes mais les acheteurs de résidence principale continuent d’emprunter. Les explications de Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

Des taux stables

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Par MySweetBrand Content , le 7 mai 2026, mis à jour le 6 mai 2026
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Début mai, les taux de crédit immobilier sont stables après le léger rebond observé le mois dernier. Face aux incertitudes géopolitiques et économiques, les établissements bancaires sont dans une phase d’observation mais restent prudents. A l’instar de la Banque centrale européenne (BCE) qui a annoncé, le 30 avril dernier, maintenir ses taux d’intérêts directeurs à leurs niveaux actuels, et ce, en dépit de la reprise de l’inflation.

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Des emprunteurs toujours présents malgré les incertitudes

« Malgré ce contexte délicat, les emprunteurs sont toujours présents. Chez Artémis courtage, ils font majoritairement l’acquisition de leur résidence principale (88,8 % en 2026), avec un emprunt moyen s’élevant à 303 600 euros. La part des investisseurs locatifs atteint son plus bas niveau (9,7 % des emprunteurs) », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

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