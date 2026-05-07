Crédit immobilier : Les banques observent, les emprunteurs continuent d’acheter

Après un léger rebond en avril, les taux de crédit immobilier se stabilisent début mai. Les banques restent prudentes mais les acheteurs de résidence principale continuent d’emprunter. Les explications de Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

Début mai, les taux de crédit immobilier sont stables après le léger rebond observé le mois dernier. Face aux incertitudes géopolitiques et économiques, les établissements bancaires sont dans une phase d’observation mais restent prudents. A l’instar de la Banque centrale européenne (BCE) qui a annoncé, le 30 avril dernier, maintenir ses taux d’intérêts directeurs à leurs niveaux actuels, et ce, en dépit de la reprise de l’inflation.

Newsletter MySweetimmo

Des emprunteurs toujours présents malgré les incertitudes

« Malgré ce contexte délicat, les emprunteurs sont toujours présents. Chez Artémis courtage, ils font majoritairement l’acquisition de leur résidence principale (88,8 % en 2026), avec un emprunt moyen s’élevant à 303 600 euros. La part des investisseurs locatifs atteint son plus bas niveau (9,7 % des emprunteurs) », précise Ludovic Huzieux, co-fondateur d’Artémis courtage.

À lire aussi Crédit immobilier : Un taux moyen stable à 3,23% en avril

Investissement locatif : le dispositif Jeanbrun peut-il relancer le marché ?

Mais la donne, selon lui, pourrait changer avec le dispositif Jeanbrun qui encourage l’investissement locatif en permettant aux bailleurs de bénéficier d’un amortissement déductible. Ou encore avec l’assouplissement sous conditions envisagé pour les locations des logements énergivores classés G ou F.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements