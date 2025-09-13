Immobilier : « Même après la dégradation de Fitch, l’immobilier de luxe reste une valeur refuge» , Laurent Demeure

Même dans un contexte marqué par la dégradation de la note de la France par Fitch, l’immobilier de luxe demeure une valeur refuge. Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty, analyse les conséquences pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs internationaux.

Quatre Premiers ministres en un an, une note souveraine sous surveillance, des acheteurs étrangers qui se tournent vers l’Italie… Pour Laurent Demeure, l’incertitude politique gèle les projets immobiliers. Il appelle les investisseurs à profiter d’une fenêtre de tir avant la fin de l’année et les vendeurs à s’adapter au marché. Interview.

MySweetImmo : La dissolution et l’instabilité politique pèsent-elles sur l’immobilier ?

Laurent Demeure : Nous vivons une situation inédite : quatre Premiers ministres en moins d’un an ! Depuis la Ve République, cela ne s’était jamais vu. Cette instabilité est ce qui effraie le plus les investisseurs, qu’ils soient dans la finance ou dans l’immobilier. Aujourd’hui, tout le monde attend un gouvernement stable, un budget et une fiscalité claire. La dégradation de la note de la France par l’agence de notation Fitch, ajoute encore à l’incertitude. Résultat : beaucoup de projets sont mis en pause. Les acheteurs étrangers, surtout ceux disposant de 5 à 10 millions d’euros, préfèrent attendre la prochaine loi de finances avant de s’engager. Certains Français, eux, envisagent carrément l’expatriation et nous demandent conseil sur la Suisse ou l’Italie.

MySweetImmo : Vous observez une perte d’attractivité de la France à l’international ?

Laurent Demeure :Oui, clairement. Mais cela ne date pas du vote de confiance du budget de François Bayrou à l’assemblée. La France brillait au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, mais elle a progressivement perdu de son aura. Aujourd’hui, les investisseurs internationaux avisés regardent aujourd’hui du côté de l’Italie. Nous avons récemment travaillé avec un milliardaire américain qui cherchait une propriété d’exception sur la Côte d’Azur. Il disposait d’un budget de 100 à 150 millions d’euros. Nous lui avons présenté trois somptueuses propriétés situées dans le sud de la France… et finalement, il a porté son choix sur un palais à Florence.

MySweetImmo : Quels conseils donnez-vous aujourd’hui à la clientèle française qui s’interroge sur le timing pour entrer sur le marché parisien ?

Laurent Demeure :Ils disposent d’une fenêtre de tir très intéressante. Ils peuvent acheter à des prix qui ont corrigé de 10% à 15% en trois ans et aujourd’hui, ils ont du choix et surtout les actifs parisiens restent très liquides. Ceux qui envisagent de recourir à un crédit, doivent le faire rapidement car les taux pourraient remonter prochainement, la dégradation de la note de la France par Fitch ayant déjà un impact sur le coût du financement. Ceux qui hésitent à se lancer sur le marché parisien doivent se concentrer sur des biens de qualité dans les arrondissements traditionnels qui restent des valeurs sûres tels le 6ème, le 7ème, le 8ème, le 16ème ou le 17ème. Ils doivent garder à l’esprit que l’immobilier parisien n’est pas un actif spéculatif : c’est une valeur refuge, au même titre que l’or.

MySweetImmo : Que conseillez-vous aux propriétaires parisiens qui hésitent à vendre ?

Laurent Demeure : Attendre un hypothétique rebond des prix parisiens n’a pas grand sens. La période est propice à ceux qui vendent pour réinvestir ou s’agrandir. Les prix ont déjà corrigé et l’écart entre ce que vous vendez et ce que vous rachetez n’a jamais été aussi favorable. C’est donc le bon moment pour arbitrer et repositionner son patrimoine.

MySweetImmo : Quels sont vos souhaits pour le prochain gouvernement ?

Laurent Demeure : Qu’il relance rapidement les projets en suspens : statut du bailleur privé, production de logements, développement du parc locatif. Ce sont des urgences. De notre côté, nous continuons à avancer : nous renforçons nos investissements marketing, nous intégrons l’IA dans nos process et nous restons concentrés sur la qualité. C’est dans ces périodes complexes que le professionnalisme fait la différence et permet de gagner des parts de marché.

