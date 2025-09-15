Nomination : Edouard Letailleur devient Directeur Général Délégué du Groupe Villadim

Le groupe Villadim, acteur de l’habitat dans l’Ouest de la France, annonce la nomination d’Edouard Letailleur, 39 ans, au poste de Directeur Général Délégué aux côtés de Dominique Lavallée, Président du groupe.

Aux côtés de Dominique Lavallée, Président, Edouard Letailleur accompagnera la transformation stratégique de Villadim vers le métier d’ensemblier urbain, tirant parti de la complémentarité des métiers du groupe : constructeur, aménageur, promoteur et rénovateur.

« L’arrivée d’Edouard Letailleur marque une étape structurante pour Villadim. Son expertise et sa vision vont nous permettre de renforcer notre rôle d’acteur engagé dans le développement urbain durable et responsable», précise Dominique Lavallée, Président de Villadim.

Newsletter MySweetimmo

Une expérience à la croisée des enjeux fonciers, urbains et immobiliers

Diplômé de l’Université de Lille (Master II Droit de l’Urbanisme) et de Sciences Po Paris (Master Urbanisme – Cycle d’urbanisme), Edouard Letailleur s’est forgé une solide expérience à la croisée des enjeux fonciers, urbains et immobiliers.

Après avoir débuté sa carrière à l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF), où il a conduit des projets complexes de maîtrise foncière et d’accompagnement des collectivités, il rejoint en 2016 Altarea Cogedim comme Directeur du développement. Il y pilote plusieurs consultations emblématiques à Paris et en première couronne, sur des projets innovants intégrant matériaux biosourcés, socles actifs et solutions de logement adaptées aux transitions environnementales et sociétales.

En 2021, il intègre Nexity en tant que Directeur Général Adjoint Développement Urbain au sein de Nexity Héritage, où il développe une équipe dédiée à la régénération urbaine et conduit le déploiement de projets mixtes ambitieux, notamment dans le cadre du partenariat entre Nexity et Carrefour.

Parallèlement, Edouard Letailleur transmet son expertise en enseignant la promotion immobilière à l’École urbaine de Sciences Po (Cycle d’urbanisme, Master).

À lire aussi Observatoire Immobilier de Provence : Fabien Piersanti élu président dans le Var

Une entrée au « Top 100 » jeunes leaders qui imaginent et construisent la ville de demain.

Son engagement en faveur d’une ville durable et inclusive a été reconnu par l’Institut Choiseul qui l’a intégré en 2025 le palmarès « Ville de Demain », des « Top 100 » jeunes leaders de moins de 40 ans qui imaginent et construisent la ville de demain.

« Rejoindre Villadim, c’est avoir l’opportunité de mettre mon expérience au service d’un acteur indépendant qui maîtrise l’ensemble de la chaîne immobilière. Ensemble, nous allons poursuivre une ambition claire : bâtir des projets qui répondent aux attentes des territoires, aux défis climatiques et aux aspirations des habitants, pour inventer la ville de demain », conclut Edouard Letailleur

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements