Observatoire Immobilier de Provence : Fabien Piersanti élu président dans le Var

Fabien Piersanti a été élu président de la délégation varoise de l’Observatoire Immobilier de Provence et succède à Jean-Marc Stefanini pour deux ans.

Chef d’entreprise et figure du BTP, Fabien Piersanti a été élu président de la délégation varoise de l’Observatoire Immobilier de Provence (OIP). Il succède à Jean-Marc Stefanini pour un mandat de deux ans.

Newsletter MySweetimmo

Une élection dans un contexte de crise du logement

L’Observatoire Immobilier de Provence (OIP), créé en 1993, réunit les principales fédérations et organisations de l’immobilier, du logement et de la construction en Provence. Interlocuteur privilégié des collectivités, il publie deux fois par an un baromètre sur le marché et joue un rôle de coordination et d’influence.

C’est à l’issue d’une rencontre organisée à Toulon avec l’Union Patronale du Var que Fabien Piersanti a été élu président de la délégation varoise de l’OIP. Déjà président de la Fédération du BTP 83 et membre du bureau national de Pôle Habitat FFB, il succède à Jean-Marc Stefanini, co-président de la FNAIM 83.

« Le logement est au cœur des préoccupations des Français et l’Observatoire Immobilier de Provence réunit tous les acteurs de la production de logements », a déclaré le nouveau président. Selon lui, l’OIP est « l’interlocuteur naturel des autorités locales » et doit porter « la voix et l’expertise de ses composantes ».

L’OIP veut lier logement et attractivité économique

Sous la présidence Piersanti, l’OIP entend capitaliser sur une dynamique nouvelle, marquée par l’arrivée de la Chambre des Notaires du Var et de la FNAIM des Bouches-du-Rhône. L’organisation compte désormais 20 membres actifs et associés.

En plus de son baromètre semestriel, l’OIP a confié à l’Union Patronale du Var la mission de mettre en avant le lien entre habitat, économie et attractivité territoriale. « Le moment que nous vivons est important avec des situations d’une gravité extrême qui touchent nos concitoyens en quête d’un logement adapté à leurs besoins », a souligné Fabien Piersanti. Et de prévenir : « L’OIP est là pour rappeler que la société ne peut ignorer ces situations qui portent le germe d’une rupture sociétale majeure. »

Le président sortant, Jean-Marc Stefanini, tire un bilan marqué par la crise : « La crise du logement a été extrêmement sérieuse et s’est imposée à tous. Les promoteurs comme les entreprises du BTP et de l’immobilier ont énormément souffert. Les stigmates sont toujours présents et la crise n’est pas encore résolue. »

Il salue néanmoins la mobilisation des acteurs : « Tous les représentants de la chaîne du logement se sont mobilisés, et je dois saluer la résilience du secteur, sa combativité, son intelligence. Je dois également saluer le retour de la Chambre des Notaires du Var au sein de notre Observatoire. » Avant de conclure : « Je laisse la présidence à Fabien Piersanti, un homme fort et déterminé à poursuivre le chemin. »

À lire aussi Nomination : Frédéric Goupil de Bouillé rejoint Colliers France

Le parcours d’un entrepreneur engagé

Âgé de 56 ans, Fabien Piersanti dirige le groupe PIERSANTI, basé à Bormes-les-Mimosas. Avec 60 collaborateurs et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, il couvre toutes les activités de l’immobilier : promotion (PIERsoGEST), agence (PIERsoHOME), construction (PIERsoBAT) et location saisonnière (SELECTsoHOME).

Père de trois enfants, il est aussi un militant syndical reconnu. Ancien président du Pôle Habitat Paca/Corse de 2018 à 2024, il en est aujourd’hui vice-président et siège toujours au bureau national du Pôle Habitat FFB. Depuis avril 2024, il est président de la Fédération du BTP 83, administrateur de la Fédération Française du Bâtiment et de la Fédération régionale du Bâtiment Paca.

Son objectif est clair : fédérer. « Je souhaite un OIP toujours plus œcuménique au sein de l’industrie immobilière, un véritable pôle d’attraction pour les décideurs politiques », a-t-il affirmé, promettant d’y consacrer « toute l’énergie » qu’il met dans ses engagements professionnels et syndicaux.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements