Immobilier Pessac : Un centre aquatique durable à la place d’une ancienne friche industrielle

La Ville de Pessac et la métropole bordelaise disposent à présent d’un un nouveau centre aquatique durable, remarquable par sa biodiversité et sa sobriété carbone.

Inauguré le vendredi 29 août, le centre aquatique de Cazalet de 6 000 m², pensé comme une extension naturelle du parc, conjugue bassins sportifs, ludiques et pédagogiques dans une démarche environnementale engagée.

Au-delà d’un équipement, il s’agit d’un projet de renaturation : transformer une friche industrielle polluée en un paysage vivant, où le centre aquatique s’intègre sans dominer, prolongeant la prairie et le parc.

Une conception bioclimatique et bas carbone

Ce projet associe innovations techniques et développement de la biodiversité. Par une conception bioclimatique, l’usage de béton bas carbone, une isolation par l’extérieur et une vêture conçue par une entreprise régionale, il met en œuvre des solutions qui réduisent l’empreinte carbone et optimisent la performance énergétique.

La toiture végétalisée constitue un écrin de biodiversité : elle est conçue pour accueillir près de 20 000 insectes, appelés à coloniser le toit et à prolonger le parc de Cazalet. Ce couvert vivant s’inscrit comme une composante architecturale à part entière, prolongeant le parc et renforçant le dialogue entre bâti et nature.

La gestion des ressources repose sur des dispositifs précis : 58 % des besoins de chaleur sont assurés par la géothermie, 27 % par la récupération d’énergie (CTA et eaux grises) et 11 % des besoins électriques par 780 m² de panneaux photovoltaïques. 100% des eaux de pluie est collecté, stocké et valorisé : elles sont réutilisées pour les sanitaires, l’arrosage des espaces verts, l’irrigation de la toiture ou encore le nettoyage des voiries de la ville, réduisant ainsi le recours à l’eau potable et renforçant la démarche de gestion durable des ressources. Rien n’est perdu : chaque kilowatt d’énergie est récupéré, chaque goutte d’eau utilisée au moins deux fois.

Labellisé Effinature, le projet reflète la vision d’A40 : une architecture responsable et innovante, qui associe performance technique et intégration paysagère pour s’inscrire durablement dans son territoire et au service de la biodiversité.

« Notre volonté n’était pas seulement de construire une piscine, mais de créer une continuité avec le parc, renforcer la biodiversité et rendre du sol vivant à la ville. C’est ainsi qu’est née l’idée de reconquérir une friche industrielle et d’instaurer un dialogue étroit entre l’équipement et le paysage. Tout ici est pensé comme un tissage entre le végétal et l’architecture. Et fait rare : après les travaux, il y a aujourd’hui plus d’arbres, plus de sols perméables et plus d’espèces qu’avant », explique Gwen Marien, fondateur d’A40 qui a livré le projet.

Et elle ajoute : « Cette démarche de renaturation s’inscrit dans une logique de sobriété écologique : 65 % d’énergie renouvelable grâce à la géothermie et aux panneaux solaires, une eau réutilisée à chaque étape et mise à disposition de la Ville. Aujourd’hui, nous n’inaugurons pas seulement une piscine : nous célébrons une nouvelle manière de construire, de faire ville et de faire paysage.”

Des espaces aquatiques adaptés à tous les usages

Le centre aquatique de Cazalet offre une expérience complète grâce à une halle de 2 600 m² regroupant trois bassins distincts. Un bassin de nage homologué de 20 x 25 mètres accueille la pratique sportive, tandis qu’un bassin d’apprentissage de 200 m² avec rampe facilite l’accès aux activités pédagogiques, d’aquagym ou d’aquabike.

Un bassin ludique de 150 m² complète l’ensemble, auquel s’ajoutent un splashpad et une pataugeoire destinée aux plus jeunes, ainsi qu’un pentagliss de 25 mètres pour les amateurs de glisse.

Un nouvel équipement pour la Ville de Pessac et la métropole bordelaise

Avec un montant de 30 M€ HT de travaux, le centre aquatique situé dans le parc Cazalet constitue un équipement majeur pour la Ville de Pessac et la métropole bordelaise. Implanté sur l’ancien site industriel du domaine, il s’inscrit dans une dynamique de renouvellement urbain et paysager.

L’ensemble réunit une halle de bassins de 2 600 m², un splashpad, un pentagliss, ainsi que des espaces complémentaires (vestiaires, salle polyvalente, hall d’accueil) conçus pour accueillir aussi bien les pratiques sportives que les usages familiaux et associatifs. Au-delà de ses fonctions sportives, le centre aquatique se veut un lieu de rencontre intergénérationnel, tout en s’inscrivant comme un repère architectural et paysager.

Une architecture-paysage : le tissage du végétal et de l’architecture

Le centre aquatique s’inscrit dans la continuité du parc de Cazalet. Conçu comme une reconquête de la nature sur l’ancien site industriel, le projet prolonge la prairie du parc jusque sur le bâtiment et établit un lien avec le pigeonnier historique.

La toiture végétalisée aux lignes fluides assure son intégration dans le paysage. L’architecture associe modernité et sobriété : un ruban marque la bordure des toitures, où surfaces végétalisées et espaces couverts se rencontrent. De grandes baies vitrées ouvrent la halle des bassins vers le sud et les plages extérieures, favorisant la transparence et les vues.

La lumière naturelle traverse largement les intérieurs et souligne la simplicité des volumes, inscrivant le bâtiment dans un dialogue constant avec le parc. Le projet inverse la logique habituelle : il restitue plus de nature qu’il n’en consomme, avec un gain mesurable en végétation, en perméabilité des sols et en biodiversité.

