SeLoger, un partenaire stratégique pour dynamiser la rentrée des pros
SeLoger double ses investissements pub à la rentrée. Spots TV, affichage dans 70 villes et campagne digitale visent à générer plus de leads pour les pros de l’immobilier.
La rentrée est une période clé pour l’activité immobilière. En capitalisant sur son statut d’application immobilière préférée des Français1, SeLoger lance une campagne nationale d’envergure de septembre à mi-octobre, soutenue également sur le plan local. Une stratégie qui accélère des performances déjà en forte progression : +20% de leads acheteurs générés par rapport à 20242.
Des investissements en hausse pour des résultats concrets
Conscient que la rentrée est une période charnière pour l’activité, SeLoger double ses investissements publicitaires par rapport à la même période en 2024. Cette approche ambitieuse vise un objectif clair : soutenir directement la performance de ses clients professionnels.
À l’heure où la recherche est de plus en plus mobile (aujourd’hui, 80% du temps passé en ligne par les Français se fait sur smartphone, et 94% sur les applications (94%)3, la campagne met un accent particulier sur l’application SeLoger.
En s’appuyant sur l’app SeLoger — qui réunit plus d’1 million d’annonces4 et affiche une note moyenne de 4,6/5 5— la campagne capte une audience mobile et engagée, prête à passer à l’action. Or l’app constitue un véritable levier de business avec un volume d’utilisateurs qui ne cesse de progresser ces derniers mois (+13 % en juillet vs 20246)
Une campagne nationale et locale d’envergure
Au-delà de la puissance médiatique, la campagne a été conçue pour renforcer la proximité avec les utilisateurs. En illustrant avec humour les critères de recherche parfois complexes (« proche de tout, sauf de mon ex »), SeLoger parle au quotidien des Français.
Ambitieux et déjà actif, le plan national comprend :
- Une campagne TV puissante visant à générer plus de 141 millions de contacts sur la cible stratégique des 25-49 ans.
- Un dispositif d’affichage massif dans 70 villes en France, totalisant 8 100 panneaux pour assurer 361 millions de contacts.
- Une campagne digitale soutenue
