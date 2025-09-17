Immobilier Nantes : Le Groupe Giboire retenu pour le projet de requalification du Quai Marquis d’Aiguillon

Le Groupe Giboire a été choisi par Nantes Saint-Nazaire Port pour la requalification du quai Marquis d’Aiguillon à Nantes avec la réalisation d’un programme immobilier et d’un espace de promenade et de loisirs grâce à de nouveaux aménagements extérieurs et des espaces végétalisés.

Le Groupe Giboire a remporté l’appel à manifestation d’intérêt lancé par Nantes Saint-Nazaire Port en 2022 pour la requalification du quai Marquis d’Aiguillon à Nantes et la réalisation d’un programme immobilier, en lieu et place du hangar 12.

Un nouveau souffle au quartier du Bas-Chantenay

Le quai Marquis d’Aiguillon marque une nouvelle étape dans la requalification du quartier du Bas-Chantenay et s’inscrit dans une ambition forte : réconcilier la ville avec son fleuve en le transformant en un lieu de vie, de respiration et d’innovation environnementale. Ce lieu constituera un nouveau maillon central de la promenade nantaise des bords de Loire, du centre-ville au Jardin Extraordinaire.

Conscient des enjeux et du potentiel extraordinaire de ce site, Nantes Saint-Nazaire Port, accompagnée par la société « Libre Cours » et Jérôme Beauvois, Assistance et Conseil opérationnel à Maitrise d’Ouvrage immobilière, a élaboré sa stratégie de valorisation et organisé un appel à manifestation d’intérêt ayant reçu une forte mobilisation des opérateurs immobiliers nationaux et régionaux.

L’Escale : le projet lauréat, imaginé par le groupe Giboire

L’Escale créera une continuité entre les différentes polarités du quartier, depuis la butte Sainte-Anne jusqu’au Jardin Extraordinaire, tout en proposant une pause urbaine accessible à tous : habitants, familles, promeneurs, sportifs, touristes…

Ce projet offrira un espace de promenade et de loisirs grâce à de nouveaux aménagements extérieurs et des espaces végétalisés : des aires de jeux, parcours sportifs et espaces de détente, des jardins en pleine terre et zones de fraîcheur.

À la place de l’actuel hangar 12, une programmation mixte verra le jour à horizon 2033, comprenant des restaurants, bureaux, services et commerces, ainsi qu’un hôtel. Pour se faire le groupe Giboire sera entouré d’une équipe pluridisciplinaire constituée notamment de l’agence d’architecture Magnum, de l’agence de paysage Faar, et des bureaux d’études Ascia et Pouget Consultants.

La société City-Neo, spécialisée dans l’insertion des projets urbains au sein de leur quartier, a été mandatée par Nantes Saint-Nazaire Port pour mener un temps de présentation et de dialogue auprès des riverains directs, des acteurs locaux et des habitants du quartier Bas-Chantenay et de la Butte Saint-Anne. Ce temps de présentation et d’échanges débute dès ce 17 septembre et aura également pour objectif de recueillir les diverses questions qui pourraient être posées.

Les travaux de réhabilitation du quai

Le projet L’Escale sera précédé par la réhabilitation du quai Marquis d’Aiguillon, dont l’état actuel est fortement dégradé, certaines portions sont d’ailleurs fermées au public. Mis en service en 1936, le quai fait l’objet de diagnostics réguliers depuis les années 80. Afin de le sécuriser et permettre sa réouverture au public, Nantes Saint-Nazaire Port engagera prochainement des travaux.

La première étape de ce chantier consiste à mettre en œuvre un rideau parafouilles. Ce dispositif, situé en arrière de l’ouvrage, est un rideau étanche destiné à contenir l’érosion. Cette première phase de travaux devrait démarrer avant l’été 2026 et sera suivie, à partir de 2028, de la démolition du hangar 12, puis de la réhabilitation des structures du quai en béton armé.

Au terme de cette phase de consolidation du quai, le groupe Giboire engagera la réalisation du projet immobilier de l’Escale

