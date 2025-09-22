Les Coulisses du Bâtiment : 8 chantiers ouvrent leurs portes à Paris et en petite couronne

La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Ile-de-France organise le 10 octobre la 23ème édition des Coulisses du Bâtiment. 8 chantiers et ateliers ouvrent leurs portes aux collégiens, lycéens et chercheurs d’emplois pour découvrir les métiers du Bâtiment.

Expérience de terrain inédite, les Coulisses du Bâtiment a pour ambition de rappeler que le Bâtiment est un secteur ouvert à tous, qui forme et recrute, ce qui en fait un moteur pour l’économie et pour l’emploi.

Le 10 octobre, des jeunes et des chercheurs d’emploi auront l’opportunité de visiter des chantiers et ateliers franciliens de grande envergure. En effet, 2 ateliers et 6 chantiers ouvrent leurs portes à Paris et en petite couronne.

Que visiter ?

96 Haussmann : restructuration d’immeubles de bureaux et commerces à Paris (5 ème )

: restructuration d’immeubles de bureaux et commerces à Paris (5 ) SCOPE Paris : réhabilitation d’un ancien siège de banque utilisant le réemploi à Paris (12 ème )

: réhabilitation d’un ancien siège de banque utilisant le réemploi à Paris (12 ) Atelier de couverture : fabrication hors-site à Gennevilliers (92)

: fabrication hors-site à Gennevilliers (92) Rive Nature : construction de bâtiments et espaces verts à Villeneuve-la-Garenne (92)

: construction de bâtiments et espaces verts à Villeneuve-la-Garenne (92) Les Grandes Serres : réhabilitation d’une grande halle patrimoniale & construction de bâtiments à Pantin (93)

: réhabilitation d’une grande halle patrimoniale & construction de bâtiments à Pantin (93) Complexe sportif des Malassis : construction d’un pôle sportif avec centre aquatique à Bagnolet (93)

: construction d’un pôle sportif avec centre aquatique à Bagnolet (93) Atelier d’électricité : fabrication de tableaux électriques à L’Hay-les-Roses (94)

: fabrication de tableaux électriques à L’Hay-les-Roses (94) Parcs en Scène : construction bas carbone d’un nouveau quartier à Orly (94).

Que propose les visites ?

Durant leur visite, les participants pourront :

parcourir le site et découvrir des techniques de construction sur un parcours dédié,

échanger directement avec les professionnels présents sur le site,

assister à une démonstration métier,

rencontrer les différents centres de formation d’apprentis du Bâtiment et s’informer sur les parcours possibles,

participer à des animations : concours photo et quiz sur le secteur.

