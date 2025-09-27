Immobilier Californie : Sunnylands, domaine d’exception, rouvre ses portes au public
Sunnylands, l’ancienne résidence des ambassadeurs Walter et Leonore Annenberg, située à Rancho Mirage, près de Palm Springs en Californie, a rouvert ses portes avec expositions et visites guidées.
Icône moderniste du désert californien, le domaine immobilier Sunnylands conjugue histoire, art et diplomatie. Situé à Rancho Mirage, près de Palm Springs, il fut la résidence d’hiver des ambassadeurs Walter et Leonore Annenberg. Surnommé le “Camp David de l’Ouest”, il a accueilli présidents américains, monarques européens et artistes majeurs.
Depuis le 10 septembre, il a rouvert ses portes au public avec de nouvelles expositions et animations, confirmant son statut de lieu unique où se mêlent architecture, patrimoine et culture.
Les visiteurs peuvent découvrir l’exposition “Curating Canopy: Trees at Sunnylands”, admirer l’œuvre “The Living Pyramid” d’Agnes Denes dans le cadre de Desert X 2025, visionner le film A Place Called Sunnylands ou encore participer à des balades guidées.
Un domaine immobilier au cœur de la diplomatie mondiale
Construit en 1966, le domaine immobilier Sunnylands s’étend sur 80 hectares à Rancho Mirage, dans le désert californien. Conçu comme un sanctuaire propice à la réflexion, il est surnommé le “Camp David de l’Ouest”. Ronald Reagan y a signé en 1988 un accord de libre-échange avec le Canada.
Richard Nixon y a rédigé sa dernière allocution sur l’état de l’Union avant de s’y réfugier après sa démission. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ou encore François Mitterrand y ont séjourné, aux côtés de la reine Élisabeth II et du prince Philip.
En 2013, Barack Obama et Xi Jinping s’y sont rencontrés pour un sommet historique. En 2016, Sunnylands a accueilli les dirigeants de l’ASEAN, confirmant son rôle diplomatique majeur.
Architecture moderniste et raffinement d’un domaine immobilier unique
Imaginée par l’architecte A. Quincy Jones, la villa de 2 300 m² incarne l’élégance mid-century modern. Mobilier signé William Haines et Ted Graber, grand salon de réception, salle à manger monumentale pouvant accueillir 40 convives, bibliothèque et suites présidentielles témoignent d’un art de recevoir raffiné.
Les Annenberg, grands mécènes et philanthropes, ont rassemblé au fil des décennies un ensemble exceptionnel mêlant artefacts chinois des dynasties Tang, Ming et Qing, porcelaines européennes telles que Meissen ou Flora Danica, cristal Steuben, pièces en argent doré et sculptures d’artistes majeurs des XIXe et XXe siècles.
La Galerie, cœur artistique de la demeure, illustre cette passion : on y retrouvait des chefs-d’œuvre de Picasso, Monet, Van Gogh, Cézanne, autant de signatures emblématiques qui faisaient de Sunnylands une maison ouverte sur le monde, entre Europe, Asie et Amériques. Cet espace intime, conçu pour être découvert par les invités au fil de leurs séjours, reflétait la volonté des Annenberg de mêler art, diplomatie et dialogue culturel.
Jardins, expositions 2025 et ouverture au public
Le domaine immobilier Sunnylands ne se limite pas à son architecture. Son golf privé de 9 trous, conçu en 1964, a vu passer presque tous les présidents américains depuis Eisenhower. Les 9 hectares de jardins, créés par le paysagiste James Burnett, rassemblent plus de 70 espèces végétales adaptées au désert, une roseraie et des bassins réfléchissants.