Immobilier Californie : Sunnylands, domaine d’exception, rouvre ses portes au public

Sunnylands, l’ancienne résidence des ambassadeurs Walter et Leonore Annenberg, située à Rancho Mirage, près de Palm Springs en Californie, a rouvert ses portes avec expositions et visites guidées.

Icône moderniste du désert californien, le domaine immobilier Sunnylands conjugue histoire, art et diplomatie. Situé à Rancho Mirage, près de Palm Springs, il fut la résidence d’hiver des ambassadeurs Walter et Leonore Annenberg. Surnommé le “Camp David de l’Ouest”, il a accueilli présidents américains, monarques européens et artistes majeurs.

Depuis le 10 septembre, il a rouvert ses portes au public avec de nouvelles expositions et animations, confirmant son statut de lieu unique où se mêlent architecture, patrimoine et culture.

Les visiteurs peuvent découvrir l’exposition “Curating Canopy: Trees at Sunnylands”, admirer l’œuvre “The Living Pyramid” d’Agnes Denes dans le cadre de Desert X 2025, visionner le film A Place Called Sunnylands ou encore participer à des balades guidées.

Newsletter MySweetimmo

Un domaine immobilier au cœur de la diplomatie mondiale

Construit en 1966, le domaine immobilier Sunnylands s’étend sur 80 hectares à Rancho Mirage, dans le désert californien. Conçu comme un sanctuaire propice à la réflexion, il est surnommé le “Camp David de l’Ouest”. Ronald Reagan y a signé en 1988 un accord de libre-échange avec le Canada.

Richard Nixon y a rédigé sa dernière allocution sur l’état de l’Union avant de s’y réfugier après sa démission. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ou encore François Mitterrand y ont séjourné, aux côtés de la reine Élisabeth II et du prince Philip.

En 2013, Barack Obama et Xi Jinping s’y sont rencontrés pour un sommet historique. En 2016, Sunnylands a accueilli les dirigeants de l’ASEAN, confirmant son rôle diplomatique majeur.

Architecture moderniste et raffinement d’un domaine immobilier unique

Imaginée par l’architecte A. Quincy Jones, la villa de 2 300 m² incarne l’élégance mid-century modern. Mobilier signé William Haines et Ted Graber, grand salon de réception, salle à manger monumentale pouvant accueillir 40 convives, bibliothèque et suites présidentielles témoignent d’un art de recevoir raffiné.

Les Annenberg, grands mécènes et philanthropes, ont rassemblé au fil des décennies un ensemble exceptionnel mêlant artefacts chinois des dynasties Tang, Ming et Qing, porcelaines européennes telles que Meissen ou Flora Danica, cristal Steuben, pièces en argent doré et sculptures d’artistes majeurs des XIXe et XXe siècles.

La Galerie, cœur artistique de la demeure, illustre cette passion : on y retrouvait des chefs-d’œuvre de Picasso, Monet, Van Gogh, Cézanne, autant de signatures emblématiques qui faisaient de Sunnylands une maison ouverte sur le monde, entre Europe, Asie et Amériques. Cet espace intime, conçu pour être découvert par les invités au fil de leurs séjours, reflétait la volonté des Annenberg de mêler art, diplomatie et dialogue culturel.

À lire aussi Les Coulisses du Bâtiment : 8 chantiers ouvrent leurs portes à Paris et en petite couronne

Jardins, expositions 2025 et ouverture au public

Le domaine immobilier Sunnylands ne se limite pas à son architecture. Son golf privé de 9 trous, conçu en 1964, a vu passer presque tous les présidents américains depuis Eisenhower. Les 9 hectares de jardins, créés par le paysagiste James Burnett, rassemblent plus de 70 espèces végétales adaptées au désert, une roseraie et des bassins réfléchissants.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements