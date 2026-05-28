A vendre à Paris 7e : Appartement place du Palais Bourbon

Cet appartement de 89,30 m² est situé au deuxième étage sans ascenseur d’un immeuble du XVIIᵉ siècle aux parties communes soignées, sur la très recherchée place du Palais Bourbon.
Grâce à ses vues dégagées et à sa belle exposition, l’appartement bénéficie d’une luminosité particulièrement agréable, au cœur de l’un des quartiers les plus prestigieux de la rive gauche.
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Un appartement raffiné
En parfait état, ce bien séduit par ses beaux volumes, sa luminosité et le charme préservé de ses éléments anciens. L’entrée mène à une vaste pièce de réception, bénéficiant d’une remarquable hauteur sous plafond de 3,55 m, offrant une atmosphère élégante et raffinée.
L’appartement comprend également une cuisine séparée entièrement aménagée et équipée, ainsi qu’une chambre de maître avec salle de bains et dressings.
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