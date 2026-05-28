A vendre à Paris 7e : Appartement place du Palais Bourbon

Cet appartement de 3 pièces et 1 chambre dans un immeuble du XVIIe sur la place du Palais Bourbon est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement de 89,30 m² est situé au deuxième étage sans ascenseur d’un immeuble du XVIIᵉ siècle aux parties communes soignées, sur la très recherchée place du Palais Bourbon.

Grâce à ses vues dégagées et à sa belle exposition, l’appartement bénéficie d’une luminosité particulièrement agréable, au cœur de l’un des quartiers les plus prestigieux de la rive gauche.

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Un appartement raffiné

En parfait état, ce bien séduit par ses beaux volumes, sa luminosité et le charme préservé de ses éléments anciens. L’entrée mène à une vaste pièce de réception, bénéficiant d’une remarquable hauteur sous plafond de 3,55 m, offrant une atmosphère élégante et raffinée.

L’appartement comprend également une cuisine séparée entièrement aménagée et équipée, ainsi qu’une chambre de maître avec salle de bains et dressings.

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Des annexes proposés avec le bien

Deux chambres de service ainsi qu’un débarras, proposés à 120 000 € FAI et indissociables de l’appartement, complètent ce bien, ainsi qu’une cave incluse dans le prix.

Le prix : 2 100 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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