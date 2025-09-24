Immobilier Paris 17e : La résidence Lemercier, la nouvelle pépite d’Edgar Suites
Edgar Suites signe sa première adresse dans le 17e arrondissement. Issue de la réhabilitation d’un hôtel existant, la résidence Lemercier se démarque avec sa décoration intérieure d’inspiration japonaise
Située au 14 rue Lemercier, en plein cœur du quartier des Batignolles, la résidence Lemercier d’Edgar Suites bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des arrondissements les plus vivants de Paris, véritable havre de charme aux allures de village.
Une première implantation au cœur du 17e
Proche des commerces de proximité, des restaurants animés et des galeries d’art, cette résidence d’appart’hôtels haut de gamme offre également une excellente accessibilité grâce aux nombreux transports en commun reliant rapidement le centre historique de Paris et le nouveau pôle d’affaires de Clichy-Batignolles.
D’une surface totale de 500 m2, la nouvelle résidence Lemercier s’étend en R+3 offrant plusieurs appartements du T2 au T4, pour 19 chambres au total, qui permettent d’accueillir et de répondre aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui : familles, groupes ou professionnels en voyage d’affaires.
Tous les appartements sont équipés d’une literie premium, d’une cuisine fonctionnelle avec salle à manger, d’un salon spacieux et convivial, parfaits pour travailler ou se divertir. Les espaces partagés incluent une laverie et une bagagerie accessibles 24h/24.
Une hospitalité respectueuse de son environnement
Fruit de la réhabilitation d’un ancien hôtel, ce nouvel établissement s’inscrit dans le cadre d’un contrat de gestion d’une durée de 15 ans. Fidèles à la stratégie engagée d’Edgar Suites pour la revalorisation du bâti urbain, les travaux ont permis l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment existant.
« Avec l’ouverture de notre première adresse dans le 17e arrondissement, nous renforçons notre développement à Paris, au cœur de quartiers dynamiques comme celui des Batignolles. La nouvelle résidence Lemercier illustre une fois encore notre volonté d’offrir une hospitalité urbaine durable, en participant activement à la revalorisation du patrimoine parisien, réinventé en appart’hôtels haut de gamme, durables, conviviaux et parfaitement intégrés à leur environnement », précise Xavier O’Quin, Président d’Edgar Suites.
Une décoration intérieure d’inspiration japonaise
L’aménagement intérieur et la décoration de la résidence ont été confiés à LA.M Studio qui a entièrement repensé les espaces tels des lofts parisiens intimistes aux lignes épurées, marquant la deuxième collaboration avec Edgar Suites.