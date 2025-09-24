Immobilier Paris 17e : La résidence Lemercier, la nouvelle pépite d’Edgar Suites

Edgar Suites signe sa première adresse dans le 17e arrondissement. Issue de la réhabilitation d’un hôtel existant, la résidence Lemercier se démarque avec sa décoration intérieure d’inspiration japonaise

Située au 14 rue Lemercier, en plein cœur du quartier des Batignolles, la résidence Lemercier d’Edgar Suites bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des arrondissements les plus vivants de Paris, véritable havre de charme aux allures de village.

Newsletter MySweetimmo

Une première implantation au cœur du 17e

Proche des commerces de proximité, des restaurants animés et des galeries d’art, cette résidence d’appart’hôtels haut de gamme offre également une excellente accessibilité grâce aux nombreux transports en commun reliant rapidement le centre historique de Paris et le nouveau pôle d’affaires de Clichy-Batignolles.

D’une surface totale de 500 m2, la nouvelle résidence Lemercier s’étend en R+3 offrant plusieurs appartements du T2 au T4, pour 19 chambres au total, qui permettent d’accueillir et de répondre aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui : familles, groupes ou professionnels en voyage d’affaires.

Tous les appartements sont équipés d’une literie premium, d’une cuisine fonctionnelle avec salle à manger, d’un salon spacieux et convivial, parfaits pour travailler ou se divertir. Les espaces partagés incluent une laverie et une bagagerie accessibles 24h/24.

À lire aussi Immobilier : Casavo s'implante à Bordeaux pour accélérer son développement en France

Une hospitalité respectueuse de son environnement

Fruit de la réhabilitation d’un ancien hôtel, ce nouvel établissement s’inscrit dans le cadre d’un contrat de gestion d’une durée de 15 ans. Fidèles à la stratégie engagée d’Edgar Suites pour la revalorisation du bâti urbain, les travaux ont permis l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment existant.

« Avec l’ouverture de notre première adresse dans le 17e arrondissement, nous renforçons notre développement à Paris, au cœur de quartiers dynamiques comme celui des Batignolles. La nouvelle résidence Lemercier illustre une fois encore notre volonté d’offrir une hospitalité urbaine durable, en participant activement à la revalorisation du patrimoine parisien, réinventé en appart’hôtels haut de gamme, durables, conviviaux et parfaitement intégrés à leur environnement », précise Xavier O’Quin, Président d’Edgar Suites.

Une décoration intérieure d’inspiration japonaise

L’aménagement intérieur et la décoration de la résidence ont été confiés à LA.M Studio qui a entièrement repensé les espaces tels des lofts parisiens intimistes aux lignes épurées, marquant la deuxième collaboration avec Edgar Suites.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements