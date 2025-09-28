Immobilier et climat : 2 Français sur 3 redoutent une baisse de valeur de leur bien

Canicules, sécheresses, inondations… Le climat affole les propriétaires ! Entre crainte de dévalorisation de leur bien, envie de déménager et celle de faire des travaux, ils attendent des professionnels de l’immobilier des conseils !

Selon une enquête menée par Notariat Services en août auprès des internautes du portail immobilier des notaires, immonot.com, les Français s’inquiètent pour leur patrimoine.

Aléas climatiques obligent, ils envisagent des travaux coûteux et, pour certains, sont même prêts à déménager. Des chiffres chocs qui redessinent l’avenir du marché immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Entre crainte de dévalorisation et volonté d’anticiper

La menace climatique n’est pas seulement perçue comme un facteur de gêne ou d’inconfort, elle est envisagée comme un danger économique majeur. À la question : « Craignez-vous que le climat fasse baisser la valeur de votre bien ? », 23% répondent « beaucoup », et 43% « un peu », soit plus des deux tiers des personnes interrogées.

Cette angoisse se double d’une exigence nouvelle : 88% des répondants déclarent prendre en compte les risques climatiques dans leurs choix immobiliers, qu’il s’agisse de rechercher un bien ou de préserver leur logement actuel.

À lire aussi Immobilier : Un terrain situé dans un périmètre de protection n'est pas forcément inconstructible

Des Français prêts à changer de vie

Face à la perspective de vagues de chaleur de plus en plus longues, de sécheresses récurrentes ou de pluies diluviennes, près d’un tiers des sondés (29%) se disent prêts à quitter leur région sans hésitation pour protéger leur santé et leur confort, et 36% supplémentaires pourraient le faire sous certaines conditions.

En cas de déménagement, les destinations privilégiées reflètent une quête d’équilibre entre nature, accessibilité et sécurité : 35% choisiraient le littoral, 28% une ville moyenne verte, 12% le nord de la France, 9% la montagne, tandis que 6% regardent déjà vers l’étranger.

À lire aussi Immobilier Villard-de-Lens : Le projet touristique de Tony Parker rejeté par la préfecture

Des investissements lourds pour protéger son logement

Pour d’autres, plutôt que de fuir, la priorité est d’adapter leur habitat. L’enquête révèle que 44% des propriétaires sont prêts à investir plus de 15 000€ dans des travaux pour rendre leur logement plus résistant au climat.

Les projets envisagés traduisent une combinaison de mesures de confort et de protection :

32% souhaitent installer une climatisation performante,

souhaitent installer une climatisation performante, 28% renforceraient l’isolation,

renforceraient l’isolation, 25% remplaceraient leurs fenêtres,

remplaceraient leurs fenêtres, 22% miseraient sur les énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur),

miseraient sur les énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur), 21% sur des protections solaires extérieures.

Un fait marquant – 15% songent même à construire une piscine, signe que l’adaptation climatique rime aussi avec recherche de bien-être immédiat.

Faire évoluer les métiers de l’immobilier pour mieux conseiller

Dans ce contexte de vulnérabilité et d’interrogations, les particuliers se tournent massivement vers les professionnels pour obtenir des repères. 39% attendent avant tout une information claire et transparente sur les risques climatiques, 34% réclament des conseils techniques, et 22% souhaitent que soient valorisées des garanties, labels ou innovations résilientes.

Ces chiffres révèlent une demande forte : faire évoluer les métiers de l’immobilier en acteurs pédagogues et accompagnateurs d’une transition qui concerne tout le patrimoine résidentiel.

« Le climat n’est plus seulement une donnée environnementale, il devient un facteur économique et patrimonial. Les Français n’achètent plus seulement une maison, ils cherchent une protection pour leur avenir« , analyse Nathalie Duny, directrice de la communication de Notariat Services.

Enquête menée par Notariat Services en août 2025 auprès de 1 348 internautes du portail immobilier des notaires, immonot.com. Par MySweetImmo

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements