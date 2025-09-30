Nomination : Charlotte Habib promue au poste de Directrice Commerciale France du Groupe MIMCO
Le Groupe MIMCO nomme Charlotte Habib au poste de Directrice Commerciale France pour accélérer le développement de MIMCO Platform et renforcer ses relations avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Cette nomination illustre la volonté du Groupe MIMCO, groupe d’investissement immobilier pan-européen présent au Luxembourg, en Allemagne et en France, de renforcer sa présence sur le marché français, dans un contexte où les investisseurs recherchent des solutions différenciantes et accessibles.
Lancée fin 2023, MIMCO Platform a permis de démocratiser l’accès à l’immobilier institutionnel grâce aux club deals, offrant aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et à leurs clients des opportunités d’investissement auparavant réservées aux grands acteurs institutionnels.
« Mon objectif sera de développer un écosystème de partenaires solide et de proposer des solutions d’investissement innovantes, permettant aux CGP de donner à leurs clients un accès privilégié à l’immobilier institutionnel», explique Charlotte Habib.
Développer l’écosystème de partenaires
Forte de son expérience dans le développement commercial et la structuration de partenariats stratégiques, Charlotte Habib aura pour mission de :
- Consolider et élargir le réseau de CGP partenaires, en leur proposant des solutions exclusives de diversification ;
- Renforcer l’accès des investisseurs privés à l’immobilier institutionnel via les club deals distribués sur MIMCO Platform ;
- Développer des parcours d’investissement fluides et adaptés aux besoins spécifiques des professionnels du patrimoine.
Une expertise du private equity immobilier
Avant cette nomination, Charlotte Habib a largement contribué à la montée en puissance de MIMCO en France, en développant un réseau de partenaires fidèles et en accompagnant le lancement réussi de MIMCO Platform. Son expertise du private equity immobilier et sa connaissance du marché français constituent des atouts majeurs pour accompagner la croissance du groupe.
« Cette évolution reflète notre ambition de devenir un partenaire de référence pour les professionnels du patrimoine. Avec MIMCO Platform, nous ouvrons l’accès à l’immobilier institutionnel à travers des club deals de qualité. Charlotte Habib incarne parfaitement cette dynamique par son expertise et sa capacité à fédérer les partenaires CGP », précise Christophe Nadal, Cofondateur & CEO du groupe MIMCO.