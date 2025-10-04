Immobilier Cagnes-sur-Mer : Pose de la 1ère pierre d’une résidence qui proposera 50 logements en BRS

Le Groupe Gambetta et Edouard Denis posent la 1ère pierre de la résidence « Oz » : elle proposera 50 appartements en Bail Réel Solidaire (BRS) dont 35 en accession et 15 en locatif social.

Réalisée par le Groupe Gambetta, en co-promotion avec Edouard Denis, la résidence « Oz » sera située à Cagnes-sur-Mer (06), à proximité du parc de la forteresse médiévale de Villeneuve-Loubet et du centre commercial Shopping Promenade Riviera.

Au 3ème trimestre 2026, elle proposera 50 appartements en Bail Réel Solidaire (BRS) dont 35 en accession et 15 en locatif social.

Une architecture méditerranéenne

Conçue par Martial Gosselin Architecte avec une écriture naturelle et des teintes minérales (ton sable, taupe et blanc cassé), la résidence « Oz » s’inscrit dans une tradition méditerranéenne. Les façades se caractérisent par des garde-corps en bois ainsi que des jeux de hauteur et de volumes, avec débords, balcons filants ou encore terrasses plein ciel.

« Oz » s’implante dans un jardin privé paysager, planté d’oliviers, de tilleuls et d’eucalyptus pour leurs parfums et d’orangers et de citronniers dont les fruits seront à disposition des habitants. Par ailleurs, les toitures-terrasses ont été paysagées afin d’éviter les îlots de chaleur.

Cette résidence RT2012 et labellisée BDM niveau argent dispose de panneaux solaires sur le toit qui alimenteront en électricité les parties communes de l’immeuble.

Des logements abordables

Les 50 appartements, du 2 au 4 pièces, répartis dans un bâtiment de 4 étages, proposent des intérieurs généreux avec des cuisines ouvertes sur des séjours prolongés par des balcons ou des terrasses.

35 logements y sont proposés à l’accession en BRS. Ce dispositif permet d’acquérir les murs d’un appartement neuf à prix abordable, en louant le terrain sur lequel la résidence est construite (une redevance foncière est versée à un organisme foncier solidaire, la Foncière Coopérative Gambetta de la Région PACA, pour la résidence « Oz »).

Le BRS permet ainsi à certains ménages, sous conditions de ressources, d’accéder à la propriété à des prix inférieurs d’environ 30 % (hors redevance foncière) à ceux du marché. En outre, les futurs acquéreurs bénéficient d’une TVA réduite (5,5 %) et de frais de notaires réduits.

54 places de stationnement pré-équipées électriquement sont également aménagées au sous-sol de la résidence.

Cagnes-sur-Mer, la Provence authentique

Au sein de la baie des Anges, Cagnes-sur-Mer regroupe ce qui fait l’essence de la Côte d’Azur. Ses 50 000 habitants disposent d’un cadre de vie agréable avec son village médiéval, à 100 mètres d’altitude, qui a conservé son patrimoine de vieilles maisons de pierre, ses terrasses à l’ombre des bougainvilliers, et ses points de vue sur la Méditerranée ou son quartier des pêcheurs avec son église Saint-Pierre, datant du XIXe siècle.

Au croisement de l’avenue de la Colle et de la route de France, la résidence « Oz » se situe à proximité de commerces et lieux culturels. Les résidents pourront également profiter du centre commercial voisin Shopping Promenade Riviera (105 boutiques). Les plages du littoral, le centre historique, la gare de Cagnes-sur-Mer et l’aéroport de Nice ne sont qu’à quelques minutes de la résidence.

*« Oz » est une opération menée en collaboration avec l’EPF PACA (Etablissement Public Foncier), la Banque des Territoires, Action Logement Services, et la ville de Cagnes-sur-Mer, qui ont soutenu financièrement l’opération.

