Jardin : Les bons gestes en automne pour préparer l’hiver

L’automne peut fragiliser les extérieurs. Pelouses abîmées, feuilles mortes accumulées ou encore fruits tombés au sol : autant de petits tracas qui peuvent compromettre la santé du jardin. Alors, comment le préparer et le garder en pleine forme jusqu’à l’hiver.

Après un été particulièrement sec, la pluie est de retour dans plusieurs régions de France, annonçant l’arrivée de l’automne. Si ce changement apporte enfin un répit bienvenu aux jardins éprouvés par le soleil, il s’accompagne également de nouveaux défis pour nos espaces extérieurs.

Il est donc cruciale d’utiilser rappelle cette période de transition pour effectuer un certain nombre de travaux d’entretien indispensables, afin de préserver la santé de son jardin durant les mois plus frais. Ramasser régulièrement les fruits et feuilles tombés, soigner les pelouses endommagées, entretenir le sol…., Sébastien Lassagne, jardinier expert chez Travaux.com, vous livre ses conseils. Des conseils simples mais efficaces, accessibles à tous les jardiniers, même amateurs.

Des gestes simples mais essentiels

Parmi les gestes simples mais essentiels : ramasser les fruits tombés, traiter les pelouses abîmées ou mortes, et balayer les feuilles. C’est aussi le bon moment pour tailler les haies et élaguer les arbres, maintenant que les restrictions fixées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) entre mars et août sont levées. Enfin, il est temps d’anticiper la dernière tonte de l’année, car la croissance du gazon ralentit fortement et ses besoins évoluent.

Sébastien Lassagne souligne que négliger ces travaux peut rapidement provoquer des désordres bien plus sérieux qu’une simple question d’esthétique. « La fin de l’été et le début de l’automne sont les moments parfaits pour réaliser un entretien de base de nos extérieurs, et ainsi les préparer dans les meilleures conditions pour les mois à venir. C’est le moment idéal pour tailler haies et arbres, maintenant que les oiseaux ne nichent plus, et pour prendre soin de la pelouse. L’automne est une saison de préparation : il faut programmer les travaux tant que le temps reste encore clément et que les journées sont suffisamment lumineuses. »

Un jardin d’automne en pleine forme

Taillez vos haies

Les restrictions étant levées et les oiseaux ayant quitté leurs nids, c’est le bon moment pour tailler. Cela permet non seulement d’avoir un jardin plus net, mais aussi d’éliminer les branches mortes, de limiter les parasites et maladies, et de favoriser une croissance saine au printemps. Utilisez un taille-haie sans fil ou un coupe-bordure muni d’un accessoire adapté pour les zones difficiles. Utiliser des outils bien affûtés pour obtenir des coupes nettes et une meilleure cicatrisation.

Désinfecter les outils pour éviter de propager les maladies cryptogamiques Privilégiez un temps sec pour éviter les maladies. Si la tâche est trop complexe, faites appel à un professionnel.

Faites la dernière tonte avant l’hiver

Même si la pousse du gazon ralentit en hiver, elle ne s’arrête pas totalement. Or, une pelouse détrempée est difficile à tondre et risque de s’abîmer. La dernière tonte se fait souvent début octobre, voire plus tôt en cas de météo extrême. Réglez la lame de la tondeuse un peu plus haut pour protéger les brins de gazon pendant l’hiver. Dans les zones humides, on favorise plutôt une tonte courte pour l’hiver afin d’éviter un excès d’humidité dans le gazon

Nourrissez votre pelouse

Pour un gazon en pleine santé au printemps, commencez dès maintenant avec un engrais spécifique d’automne, riche en potassium et phosphates. Préférez les engrais organiques (naturels). Ils contribueront au développement du biotope contrairement aux engrais minéraux qui réduisent par exemple la présence de vers de terre…Celui-ci renforce la pelouse avant les conditions climatiques difficiles et stimule l’enracinement durant l’hiver.

Débarrassez votre pelouse des débris

Feuilles mortes, fruits et brindilles tombent déjà sur les pelouses. Or, les feuilles empêchent l’air et la lumière de circuler, favorisant ainsi les maladies. Si les feuilles ne sont ni trop nombreuses ni trop humides, vous pouvez les ramasser avec la tondeuse. Attention toutefois : cela émousse la lame, même si cela permet d’enrichir naturellement le sol. Attention aussi aux fruits tombés : ils attirent nuisibles et bactéries.

Appliquez du paillage sur vos sols

Le paillage est indispensable en automne. Il facilite la pénétration de l’eau dans le sol, protège les plantes des basses températures, limite la prolifération des mauvaises herbes et enrichit la terre. Compost, feuilles mortes décomposées ou copeaux de bois sont d’excellents choix. Comptez 5 à 7 cm d’épaisseur pour une efficacité optimale.

Éliminez les mauvaises herbes

Si elles ne sont pas retirées maintenant, elles risquent de se développer de manière incontrôlable au printemps. Arracher les racines est préférable aux désherbants chimiques, nocifs pour l’environnement et les plantations. Les mauvaises herbes cherchent à renforcer leurs racines avant l’hiver : les retirer à la base réduit considérablement leurs chances de survie.

Inspectez vos arbres

La fin de l’été est le moment idéal pour vérifier l’état de santé de vos arbres. En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter un élagueur. Des branches fragiles peuvent tomber et causer des dégâts matériels ou corporels. À noter : le défaut d’entretien peut, dans certains cas, invalider votre assurance habitation.

Vérifiez vos clôtures

Avec l’arrivée des vents d’automne et d’hiver, vos clôtures peuvent être fragilisées. Soyez attentif aux signes de faiblesse : poteaux inclinés, panneaux cassés ou bois pourri. Si les dommages sont importants, l’intervention d’un professionnel sera nécessaire.

