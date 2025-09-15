Travaux, entretien : Comment préparer sa maison pour l’hiver ?

Isolation, chauffage, menuiseries, façades, intérieurs et extérieurs : quels sont les gestes et les travaux qui vous permettront de passer la saison hivernale en toute sérénité?

À l’approche de l’hiver, il est essentiel de s’assurer que son logement est prêt à affronter l’humidité et les intempéries. Entre confort, économies d’énergie et entretien du bâti, certains travaux méritent d’être réalisés dès la fin de l’été, avant les baisses de températures. Isolation, chauffage, menuiseries, façades, intérieurs et extérieurs : bien anticiper permet d’améliorer son bien-être tout en maîtrisant ses dépenses.

L’essentiel Renforcer l’isolation des combles est la priorité pour lutter contre le froid et les dépenses.

Un chauffage mal entretenu peut être source de panne et de surconsommation.

Vérifiez l’état de la façade et de la toiture.

Entretenez cheminées, poêles et conduits.

L’isolation, la première barrière contre le froid

Près d’un tiers des pertes de chaleur d’une maison provient de la toiture. Renforcer l’isolation des combles est la priorité pour réduire sa consommation énergétique et l’un des gestes les plus efficaces. Plusieurs solutions existent (laine de roche, soufflage de ouate, panneaux isolants) en fonction de la configuration du logement, avec des prix variant de 20–30 €/m² (soufflage) jusqu’à 35 €/m² (rouleaux), tandis que les combles aménageables demandent 40–80 €/m² (intérieur) et jusqu’à 120 €/m² (sarking).

La laine de verre reste la solution la plus abordable (10–18 €/m²), alors que des alternatives plus performantes comme la ouate de cellulose ou le polyuréthane oscillent entre 20 € et 95 €/m². Grâce aux aides comme MaPrimeRénov’ (jusqu’à 75 €/m²), les CEE (10–30 €/m²) et la TVA à 5,5 %, le reste à charge peut être réduit.

Les murs et les planchers bas ne doivent pas non plus être négligés : les planchers bas, souvent oubliés, représentent pourtant 7 à 10 % des déperditions et améliorent significativement le confort ressenti. Une isolation par l’intérieur permet un gain immédiat, tandis qu’une isolation par l’extérieur allie performance énergétique et embellissement de la façade.

« Investir dans une bonne isolation permet de réaliser des économies durables sur ses factures et gagner en confort. C’est aussi un choix écologique, car chaque kilowatt économisé réduit l’empreinte carbone du foyer. Mais attention, une isolation performante repose sur la conformité technique : audit préalable, artisans RGE, pose d’un pare-vapeur, ventilation maîtrisée, et planification hors période de gel pour une exécution optimale », souligne Thierry Abriat, directeur général d’illiCO travaux.

Des fenêtres performantes pour éliminer les courants d’air

Une maison bien isolée perd de son efficacité si ses ouvertures laissent passer l’air froid. Remplacer d’anciennes menuiseries par du double ou du triple vitrage est un investissement rentable, qui améliore non seulement le confort thermique mais aussi l’acoustique.

Si vous avez déjà des fenêtres récentes, le simple remplacement de joints usés ou l’installation de volets isolants peuvent également faire une réelle différence en termes de courant d’air et permettre de conserver la chaleur la nuit.

« Changer ses fenêtres, ce n’est pas seulement se protéger du froid, c’est aussi améliorer son confort de vie au quotidien, hiver comme été. Certes cela représente un budget important, mais rentable à moyen terme au vu des économies générées sur la facture d’énergie, mais surtout à long terme sur la valorisation du logement en cas de revente », rappelle Thierry Abriat.

Le chauffage, un indispensable à moderniser et entretenir

Un chauffage mal entretenu peut être source de panne et de surconsommation. Avant la période de chauffe, faire réviser sa chaudière est indispensable, tout comme la purge des radiateurs. L’installation d’un thermostat intelligent ou de robinets thermostatiques permet d’optimiser le fonctionnement de son mode de chauffage.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, moderniser son système de chauffage est une solution de long terme : pompe à chaleur, chaudière à condensation ou poêle à granulés permettent de concilier confort et économies.

Selon Thierry Abriat : « Entretenir son chauffage, c’est se garantir un hiver sans mauvaises surprises. Et opter pour un équipement moderne, c’est s’assurer des factures réduites tout en valorisant aussi son bien immobilier. »

Bonne nouvelle : à partir du 1er janvier 2026, le mode de calcul du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) évolue. Le coefficient appliqué à l’électricité passera de 2,3 à 1,9. Concrètement, les logements chauffés à l’électricité ne seront plus aussi pénalisés qu’auparavant. Cette réforme permettra à environ 850 000 logements de sortir automatiquement de la catégorie des « passoires énergétiques ». Ainsi l’installation d’un chauffage électrique, souvent plus abordable à la pose qu’une chaudière ou une pompe à chaleur, ne dégradera plus artificiellement le classement énergétique des logements.

Façade et toiture : protéger la maison des intempéries

Avant l’hiver, la façade et la toiture sont deux zones stratégiques à entretenir, car elles constituent l’enveloppe protectrice de la maison qui peut etre dégradée avec le froid et l’humidité.

Sur la façade, il est conseillé de vérifier l’état de l’enduit, de la peinture ou du crépi afin de repérer fissures, infiltrations ou décollements, à colmater ou réparer avant que l’eau et le gel ne les agrandissent. Si les dégâts sont trop importants, un ravalement, au-delà de l’aspect esthétique, pourra etre nécessaire. Sinon un nettoyage et un traitement anti-mousse ou hydrofuge permettent de protéger les murs contre l’humidité et le gel.

Sur la toiture, une simple inspection permet de détecter tuiles abîmées, gouttières bouchées ou zones fragilisées, autant de risques à prévenir avant les premières pluies ou chutes de neige. Un traitement hydrofuge ou anti-mousse protègera également la toiture contre l’humidité et ralentira le développement de végétation.

« Ces travaux préventifs sur le toit et la façade limitent les infiltrations d’eau, renforcent la durabilité du bâti et garantissent un confort optimal pendant toute la saison froide. Un petit défaut de toiture négligé en automne peut devenir une fuite importante en plein hiver. Anticiper, c’est éviter des réparations lourdes et coûteuses », prévient le dirigeant d’illiCO travaux.

La cheminée ou le poêle : pour allier sécurité et confort

La cheminée ou le poêle sont synonymes de confort hivernal, mais leur entretien est une obligation légale et un impératif de sécurité. Le ramonage du conduit est requis une à deux fois par an selon les installations, afin de limiter les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Un contrôle des joints, de l’âtre et du tirage assure également un meilleur rendement énergétique. Un entretien régulier garantit ainsi sécurité, performance et tranquillité d’esprit tout au long de l’hiver. Il est aussi recommandé de vérifier le bon fonctionnement des détecteurs de fumée et monoxyde de carbone.

« Une cheminée mal entretenue, c’est un risque d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone. Le ramonage est une étape indispensable. Et pour ceux qui n’en n’ont pas, l’installation d’un poêle peut etre une solution à la fois esthétique et confortable pour se chauffer en allégeant ses factures de chauffage », conseille Thierry Abriat.

L’installation d’un poêle à bois ou à granulés permet de concilier confort et économies d’énergie. En moyenne, un poêle à bois coûte autour de 4 500 €, installation comprise, tandis qu’un poêle à granulés varie entre 2 000 et 9 000 €, selon le modèle et les travaux nécessaires. Le prix peut grimper si un conduit doit être créé ou adapté, mais les aides (MaPrimeRénov’, CEE, TVA à 5,5 %, éco-PTZ) réduisent le reste à charge.

Quelques gestes simples pour préparer votre maison avant l’hiver

Outre les travaux d’envergure, certains gestes accessibles pour l’intérieur comme l’extérieur permettent d’améliorer immédiatement le confort de son logement.

Installer des boudins de porte ou des joints supplémentaires pour limiter les courants d’air.

ou des joints supplémentaires pour limiter les courants d’air. Poser des rideaux ou voilages thermiques pour conserver la chaleur dans les pièces de vie.

pour conserver la chaleur dans les pièces de vie. Programmer le chauffage pièce par pièce avec un thermostat programmable ou des robinets thermostatiques.

pièce par pièce avec un thermostat programmable ou des robinets thermostatiques. Vérifier les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone pour assurer la sécurité hivernale.

pour assurer la sécurité hivernale. Purger les radiateurs pour optimiser la circulation de l’eau chaude et l’efficacité du chauffage.

pour optimiser la circulation de l’eau chaude et l’efficacité du chauffage. Protéger les plantes sensibles avec un voile d’hivernage ou un paillage pour les racines.

avec un voile d’hivernage ou un paillage pour les racines. Ramasser les feuilles mortes pour éviter l’humidité stagnante sur les pelouses et dans les gouttières.

pour éviter l’humidité stagnante sur les pelouses et dans les gouttières. Purger les tuyaux extérieurs et robinets de jardin pour prévenir les dégâts liés au gel.

pour prévenir les dégâts liés au gel. Traiter les terrasses et allées avec des produits hydrofuges ou antidérapants pour limiter glissades et fissures.

