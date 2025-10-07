Annonces immobilières : « Avec Convergence, nous voulons redonner du pouvoir aux agents immobiliers », Laurent Radix
Racheté par le Groupe Arche (Laforêt, Century 21, Guy Hoquet, Nestenn…), ParuVendu.fr s’associe à Bien’ici pour lancer Convergence, une offre commune de diffusion d’annonces immobilières. Objectif : offrir aux agents plus de visibilité à un tarif compétitif, tout en diversifiant leurs canaux. Laurent Radix, président de ParuVendu.fr, détaille pour MySweetImmo les ambitions de ce partenariat inédit.
Mysweetimmo : Comment est née l’idée d’une convergence avec Bien’ici et le Groupe Arche ?
Laurent Radix : Tout est parti d’un constat simple. Les professionnels de l’immobilier sont étranglés par la hausse continue du coût de diffusion de leurs annonces immobilières. Pour beaucoup, l’équation économique est devenue intenable !
Avec Philippe Briand, Président du Groupe Arche et David Benbassat, Président de Bien’ici, nous nous sommes dit qu’il fallait redonner du pouvoir aux agents immobiliers. Nous avons d’abord envisagé une alliance commerciale. Et le Groupe Arche Immobilier & Services, associé fondateur et actionnaire majoritaire de Bien’ici, a proposé de racheter ParuVendu.fr afin que nous soyons en capacité de proposer une alternative puissante à SeLoger ou leboncoin. Et pour cause, c’est une guerre. Un combat de titans !
Mysweetimmo : En quoi consiste l’offre Convergence pour une agence immobilière ?
Laurent Radix : Avec « Convergence », les agences bénéficient d’un pack unique de diffusion d’annonces qui associe Bienici.com, portail innovant et immersif, reconnu pour la qualité de son expérience utilisateur et ses performances, à ParuVendu.fr (3ème marque immobilière en notoriété globale), apprécié pour son ancrage local. Cette complémentarité crée un effet de levier inédit pour les professionnels : plus de visibilité, des canaux diversifiés, et un meilleur retour sur investissement.
Dans ce contexte marqué par l’augmentation régulière des coûts de diffusion et la concentration des acteurs, « Convergence » propose un pack mutualisé, à un tarif avantageux et imbattable sur le marché (499 € pour 100 annonces), permettant ne diffusion efficace sans alourdir les charges des agences immobilières.
Mysweetimmo : Outre un tarif, les agents immobiliers recherchent aussi une audience. Que leur promettez-vous ?
Laurent Radix : Après les salaires, la diffusion d’annonces reste le deuxième poste de dépense d’une agence immobilière. Si les professionnels veulent reprendre la main sur leurs budgets, ils doivent impérativement diversifier leurs canaux de diffusion. C’est tout le sens du pack Convergence.
Cette offre se veut une véritable alternative, pensée pour répondre aux attentes du terrain et redonner de la visibilité aux agents. Je crois à une reconfiguration progressive de l’écosystème. Si les professionnels basculent sur l’offre Convergence, la spirale infernale peut s’inverser. Il ne faut pas oublier que ce sont les annonces des professionnels de l’immobilier qui font la puissance des portails d’annonces.
Nous avons pris nos responsabilités en proposant un service complet à un prix juste. L’accueil est excellent : les retours du terrain sont très encourageants et les premières souscriptions arrivent déjà, preuve que cette offre répond à une vraie attente.