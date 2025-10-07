Annonces immobilières : « Avec Convergence, nous voulons redonner du pouvoir aux agents immobiliers », Laurent Radix

Racheté par le Groupe Arche, ParuVendu.fr s’associe à Bien’ici pour lancer Convergence, une offre de diffusion d’annonces destinée à redonner du pouvoir aux agents immobiliers. Entretien avec Laurent Radix, président de ParuVendu.fr.

Racheté par le Groupe Arche (Laforêt, Century 21, Guy Hoquet, Nestenn…), ParuVendu.fr s’associe à Bien’ici pour lancer Convergence, une offre commune de diffusion d’annonces immobilières. Objectif : offrir aux agents plus de visibilité à un tarif compétitif, tout en diversifiant leurs canaux. Laurent Radix, président de ParuVendu.fr, détaille pour MySweetImmo les ambitions de ce partenariat inédit.

Newsletter MySweetimmo

Laurent Radix : Tout est parti d’un constat simple. Les professionnels de l’immobilier sont étranglés par la hausse continue du coût de diffusion de leurs annonces immobilières. Pour beaucoup, l’équation économique est devenue intenable !

Avec Philippe Briand, Président du Groupe Arche et David Benbassat, Président de Bien’ici, nous nous sommes dit qu’il fallait redonner du pouvoir aux agents immobiliers. Nous avons d’abord envisagé une alliance commerciale. Et le Groupe Arche Immobilier & Services, associé fondateur et actionnaire majoritaire de Bien’ici, a proposé de racheter ParuVendu.fr afin que nous soyons en capacité de proposer une alternative puissante à SeLoger ou leboncoin. Et pour cause, c’est une guerre. Un combat de titans !

À lire aussi Réseau immobilier : SAFTI fête ses 15 ans, son million de projets de vie et vise une année record

Mysweetimmo : En quoi consiste l’offre Convergence pour une agence immobilière ?

Laurent Radix : Avec « Convergence », les agences bénéficient d’un pack unique de diffusion d’annonces qui associe Bienici.com, portail innovant et immersif, reconnu pour la qualité de son expérience utilisateur et ses performances, à ParuVendu.fr (3ème marque immobilière en notoriété globale), apprécié pour son ancrage local. Cette complémentarité crée un effet de levier inédit pour les professionnels : plus de visibilité, des canaux diversifiés, et un meilleur retour sur investissement.

Dans ce contexte marqué par l’augmentation régulière des coûts de diffusion et la concentration des acteurs, « Convergence » propose un pack mutualisé, à un tarif avantageux et imbattable sur le marché (499 € pour 100 annonces), permettant ne diffusion efficace sans alourdir les charges des agences immobilières.

Mysweetimmo : Outre un tarif, les agents immobiliers recherchent aussi une audience. Que leur promettez-vous ?

Laurent Radix : Après les salaires, la diffusion d’annonces reste le deuxième poste de dépense d’une agence immobilière. Si les professionnels veulent reprendre la main sur leurs budgets, ils doivent impérativement diversifier leurs canaux de diffusion. C’est tout le sens du pack Convergence.

Cette offre se veut une véritable alternative, pensée pour répondre aux attentes du terrain et redonner de la visibilité aux agents. Je crois à une reconfiguration progressive de l’écosystème. Si les professionnels basculent sur l’offre Convergence, la spirale infernale peut s’inverser. Il ne faut pas oublier que ce sont les annonces des professionnels de l’immobilier qui font la puissance des portails d’annonces.

Nous avons pris nos responsabilités en proposant un service complet à un prix juste. L’accueil est excellent : les retours du terrain sont très encourageants et les premières souscriptions arrivent déjà, preuve que cette offre répond à une vraie attente.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements