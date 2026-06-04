Immobilier de prestige : Breteuil s’offre un expert du marketing international pour accélérer son développement

Le spécialiste de l’immobilier de prestige parisien Breteuil veut accélérer son expansion en France comme à l’international. Il se dote d’une nouvelle identité de marque et recrute Stanislas Vert, ex-WPP, au poste de Partner, Directeur Marketing & Communications.

Dans un marché de l’immobilier haut de gamme où l’image de marque devient un levier de différenciation de plus en plus important, Breteuil engage une nouvelle étape de son développement. Le groupe parisien annonce à la fois une refonte de son identité et l’arrivée de Stanislas Vert, ancien dirigeant du groupe WPP, au poste de Partner, Directeur Marketing & Communications.

L’objectif affiché : accompagner la croissance du groupe et renforcer son positionnement sur le marché de l’immobilier premium en France comme à l’international.

Newsletter MySweetimmo

Breteuil poursuit sa montée en gamme dans l’immobilier premium

Depuis plusieurs années, Breteuil mène une transformation de son organisation et de son réseau. Le groupe a notamment rénové ses agences, renforcé ses équipes, développé ses propres outils CRM et data et fait évoluer son expérience client.

Selon l’entreprise, cette stratégie lui a permis de doubler son chiffre d’affaires en quatre ans et de renforcer sa place sur le marché de l’immobilier premium parisien.

Breteuil poursuit désormais son développement territorial avec plusieurs projets d’implantation. Une nouvelle adresse ouvrira prochainement rue du Bac, à Paris. Cette agence ciblera une clientèle internationale ainsi que le segment de l’ultra-luxe.

Le groupe prévoit également de renforcer sa présence dans plusieurs destinations recherchées comme le Bassin d’Arcachon, Saint-Tropez, les Alpilles ou encore la Corse. À l’international, Breteuil vise notamment Saint-Barthélemy, la Toscane et les Baléares.

Une nouvelle identité pour soutenir les ambitions internationales du groupe

Dans ce contexte d’expansion, Breteuil fait évoluer sa plateforme de marque. Cette refonte s’inscrit dans une tendance observée dans l’immobilier premium, où les réseaux cherchent à construire des marques plus identifiables et cohérentes afin d’accompagner leur développement.

Le groupe déploiera progressivement à partir de 2026 une nouvelle identité visuelle comprenant un logo redessiné, une charte graphique modernisée, un site internet repensé et de nouveaux codes éditoriaux.

La signature « Remarkable Homes » occupe une place centrale dans ce repositionnement. Breteuil entend ainsi associer davantage son image à un univers premium, international et expérientiel.

« Ces dernières années, nous avons profondément transformé Breteuil pour construire un groupe plus structuré, plus exigeant et tourné vers l’international. Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle étape avec une ambition claire : faire de Breteuil une marque de référence de l’immobilier premium, capable d’accompagner durablement notre croissance et notre rayonnement. L’arrivée de Stanislas Vert s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Son expertise des grandes marques et des stratégies de communication intégrées va nous permettre d’accompagner le changement d’échelle de Breteuil et de structurer une marque à la hauteur de nos ambitions », précise Arthur Colarossi, président de Breteuil.

Stanislas Vert chargé de structurer la marque Breteuil

Pour piloter cette nouvelle phase, Breteuil accueille Stanislas Vert comme Partner, Directeur Marketing & Communications.

Après plus de quinze ans au sein du groupe WPP, il a développé son expertise dans les stratégies de marque, la communication intégrée et le marketing. Il a notamment dirigé pendant près de dix ans GTB France, une structure dédiée au constructeur automobile Ford.

Au sein de Breteuil, il sera chargé de structurer l’expression de la marque, de développer sa visibilité et de déployer la stratégie de communication du groupe. Ses missions couvriront notamment l’identité de marque, les contenus, les prises de parole institutionnelles ainsi que l’écosystème digital.

« Le marché de l’immobilier premium évolue rapidement vers des logiques de marque et d’expérience de plus en plus fortes. Breteuil possède déjà des fondamentaux très solides : une forte exigence de service, des équipes engagées, des agences remarquables et une ambition très claire. L’enjeu est désormais de construire une expression de marque à la hauteur de cette réalité et d’installer durablement Breteuil comme une référence du secteur», conclut Stanislas Vert, Partner, Directeur Marketing & Communications de Breteuil.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements