Immobilier : Le marché reprend son souffle selon les agents indépendants

L’Observatoire Interkab confirme une reprise lente mais tangible du marché immobilier. Après deux années d’ajustement, le 3e trimestre révèle un secteur qui reprend son souffle avec une activité plus fluide, des acheteurs plus rationnels et des vendeurs encore prudents.

Le 3ème trimestre 2025 confirme un climat d’attente et de prudence. Les agents immobiliers indé-

pendants livrent un ressenti nuancé : si certains signaux laissent entrevoir un frémissement de la demande, l’équilibre reste fragile, contraint par un environnement économique et politique pesant.

L’Observatoire Interkab s’appuie sur les retours et les données de plus de 8500 agents immobiliers indépendants, soit le plus vaste panel représentatif du marché immobilier en France.

L’essentiel Pour le dernier trimestre 2025, 45 % des agents anticipent une stabilisation, 22 % une amélioration et 33 % une dégradation du marché.

Les prix reculent légèrement (-1% au niveau national).

Les délais de vente s’améliorent (-28 jours par rapport au T2 2025, soit 116 jours en moyenne).

Le volume de biens à la vente diminue pour la première fois en deux ans (-4%).

Le volume des compromis signés progresse (+8% par rapport au trimestre précédent, et +14% depuis le T1 2025).

Un marché qui cherche encore son rythme

Pour le dernier trimestre de l’année, côté ressenti terrain, les projections sont pour le moins conservatrices:

45% des agents immobiliers indépendants interrogés tablent sur une stabilisation,

22% imaginent encore une amélioration,

et enfin 33% misent sur une possible dégradation.

L’atterrissage semble donc mitigé après cette rentrée 2025 et il semblerait que, pour les agents immobiliers indépendants, l’année se termine sur un rythme moins soutenu qu’au 1er semestre. Néanmoins, du côté des chiffres, l’Observatoire Interkab met en avant des signaux positifs:

Les prix évoluent peu, avec un léger recul de -1% au niveau national par rapport au trimestre précédent.

Les délais de vente s’améliorent sensiblement (116 jours en moyenne, soit -28 jours vs T2 2025).

Le volume de biens à la vente recule pour la première fois depuis deux ans (-4%).

Le volume de compromis signés progresse de +8% (et +14% depuis le T1 2025).

« On observe une vraie respiration du marché. Les délais raccourcissent, les volumes repartent et les prix se stabilisent. Autant d’indicateurs qui confirment une activité plus fluide, avec un marché qui semble se réorganiser autour de fondamentaux plus réalistes », analyse Olivier Bugette, CEO de La Boîte Immo.

Acheteurs prudents, vendeurs attentistes

Un vendeur sur deux serait encore dans une situation d’attentisme, tandis que plus de 30% se disent inquiets quant à la concrétisation de leur projet de vente. À l’inverse, près de 20% se montrent encore optimistes.

Du côté des acheteurs, 80% des agents immobiliers considèrent que la variable “prix” sera le facteur déterminant des ventes sur le prochain trimestre 2025.

« Aujourd’hui, un vendeur sur deux attend… mais pendant ce temps, les acheteurs eux, attendent une baisse des prix. Résultat : ça piétine. Ce troisième trimestre confirme que le marché avance à petits pas. Mais on sent tout de même des signaux de retour qui peuvent annoncer une reprise plus large à moyen terme », commente Olivier Bugette.

Du côté des acheteurs, la prudence domine également : 9 agents immobiliers sur 10 estiment que la situation politique et économique pèse sur la motivation à acheter et 40% constatent sur le terrain un véritable retour des acheteurs.

Des conditions financières encore contraignantes

Les marges de manœuvre des acquéreurs continuent de se réduire. 70% des agents immobiliers indépendants relèvent des budgets plus bas qu’en 2024, confirmant que la hausse des taux d’emprunt et l’érosion du pouvoir d’achat abîment les capacités de financement. Néanmoins, le taux de casse poursuit sa diminution et s’établit à 16%, soit près d’un point de moins qu’au trimestre précédent, traduisant un assouplissement progressif des transactions.

« Le prix est redevenu la clé de tout. Les acheteurs ne sont pas absents, mais ils sont plus rationnels, plus prudents », poursuit Olivier Bugette.

Zoom sur le biens DPE étiquetés F ou G Après un semestre marqué par une croissance du volume des stocks de biens énergivores, la mise en vente de ces derniers stagne ce trimestre (+1% vs T2 2025). Les biens avec un DPE défavorable s’inscrivent dans les mêmes tendances que celles observées sur le marché global : Les prix affichent une baisse contenue de -2%;

Les compromis signés continuent d’augmenter (+8% vs T2 2025);

Les délais de vente reculent de manière significative(-26 jours vs T2 2025), atteignant 122 jours;

Le taux de casse diminue de -1 point.

