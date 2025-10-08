Maison d’hôtes Provence : Un investissement rentable mais surtout un art de vivre
Qu’est-ce qui séduit les investisseurs qui se lancent dans l’activité d’une maison d’hôtes en Provence ? Myriem de Poncins, responsable de l’agence Janssens Immobilier à Uzès, fait le point.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte aujourd’hui plus de 3 490 gîtes recensés par Gîtes de France et jusqu’à 2 700 chambres d’hôtes sur les principales plateformes.
C’est un marché dynamique porté par l’attrait universel de la Provence, où la douceur de vivre et la richesse patrimoniale rencontrent un tourisme expérientiel. Alors qu’est-ce qui poussent les investisseurs à ouvrir une chambre d’hôtes ?
Une activité rentable
Une maison d’hôtes de trois chambres génère en moyenne 30 000 € de chiffre d’affaires annuel, avec un tarif moyen de 86 € la nuitée et un taux d’occupation autour de 30 %. Côté gîtes, un hébergement pour six personnes rapporte souvent entre 18 000 € et 22 500 € par an, sur 15 à 18 semaines louées.
Mais au-delà des chiffres, ce qui séduit les investisseurs, c’est la possibilité de donner vie à des maisons d’exception et d’en partager l’âme. En effet, acheter un gîte ou une maison d’hôtes en Provence, c’est bien plus qu’un projet immobilier. C’est souvent participer à la restauration du patrimoine en retapant des bâtisses chargées d’histoire, en préservant des matériaux nobles – pierres anciennes, voûtes, tomettes, poutres apparentes … , chaque rénovation contribue à sauvegarder un patrimoine vivant.
Un art de vivre à partager
En se lançant dans un tel projet, les investisseurs s’immergent dans un art de vivre et ont à coeur de le partager avec leurs hôtes. Chaque séjour devient un fragment d’histoire. Et les hôtes ont la possibilité de vivre à l’heure provençale.
« Beaucoup de nos clients recherchent plus qu’un investissement : ils veulent offrir à leurs voyageurs une expérience authentique, la beauté des pierres, l’ombre des platanes, le parfum des lavandes, explique Myriem de Poncins, responsable de l’agence Janssens Immobilier à Uzès. C’est un projet qui allie passion, patrimoine et potentiel économique. »
Et elle ajoute : « Nous accompagnons nos acquéreurs tout au long de leur démarche. De la sélection des propriétés aux conseils sur la réglementation, le potentiel locatif ou la mise en valeur touristique, nous les aidons à bâtir un projet durable et porteur de sens. »