Gouvernement Lecornu 2 : Vincent Jeanbrun nommé Ministre du Logement et de la Ville

Vincent Jeanbrun nommé ministre de la Ville et du Logement, succède à Valérie Létard et défie la ligne fixée par LR.

Le député Les Républicains (LR) du Val-de-Marne Vincent Jeanbrun a été nommé ministre de la Ville et du Logement, malgré le refus officiel de son parti de participer au gouvernement de Sébastien Lecornu. Une décision qui bouscule les équilibres politiques à droite.

Une nomination qui défie la ligne de LR

Proche de Valérie Pécresse et soutien de Laurent Wauquiez, Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l’Assemblée nationale, fait désormais partie du gouvernement de Sébastien Lecornu.

Son entourage a confirmé à l’AFP sa nomination au ministère de la Ville et du Logement, alors même que le bureau politique des Républicains décidait de ne pas participer à l’exécutif.

Samedi dernier, le député avait accueilli le Premier ministre à L’Haÿ-les-Roses, sa circonscription du Val-de-Marne, pendant que son parti réaffirmait sa position d’opposition.

Un élu ancré localement

Maire de L’Haÿ-les-Roses depuis 2014, Vincent Jeanbrun s’est imposé comme une figure montante de la droite locale. Son expérience d’élu de terrain et sa connaissance des problématiques urbaines ont pesé dans sa nomination au ministère de la Ville et du Logement.

Ce portefeuille stratégique sera central dans la réponse du gouvernement à la crise du logement et aux tensions dans les quartiers urbains.

