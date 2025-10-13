Immobilier : Une année exceptionnelle pour l’Adresse qui a ouvert plus de 60 agences depuis janvier

Le réseau immobilier l’Adresse enregistre une année 2025 exceptionnelle avec l’ouverture de plus de 60 nouvelles agences immobilières depuis le début de l’année. Il s’agit de sa plus forte croissance depuis sa création en 1999.

Fondé en 1999 par la FNAIM, le réseau l’Adresse se distingue par son statut de coopérative. Contrairement à une franchise classique, chaque patron d’agence est à la fois membre et propriétaire de la coopérative. En tant qu’associé, chaque sociétaire participe aux décisions stratégiques du réseau. La gouvernance de l’Adresse repose ainsi sur une gestion démocratique, un esprit d’entraide entre sociétaires ainsi que sur la mutualisation des ressources et services.

« Chez l’Adresse, nous croyons en la force du collectif. Les dirigeants d’agences sont tous associés, ce qui favorise l’échange d’expériences, la solidarité et le partage, plutôt qu’une relation hiérarchique. C’est cette philosophie coopérative qui fait notre différence et notre force et qui a séduit cette année de nombreux nouveaux sociétaires ! », explique Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.

Newsletter MySweetimmo

Une croissance historique du réseau depuis janvier

En effet, depuis le début de l’année, plus de 60 nouvelles agences (Amiens, Annecy, Asnières, Avignon, Bourges, Chartres, Châteauroux, Grenoble, La Ciotat, Mandelieu, Mantes-la-Jolie, Marseille, Metz, Nanterre, Paris, Puteaux, Saumur, Strasbourg, Suresnes, Toulouse….) ont rejoint l’Adresse, illustrant une dynamique de développement sans précédent depuis la création du réseau.

« Cette année 2025 restera marquée par l’intégration d’un nombre record de nouvelles agences, dont la plupart étaient déjà très bien implantées localement, avec un niveau d’activité soutenue et un nombre de collaborateurs élevés. Nous sommes ravis de l’arrivée de ces nouvelles agences dont certaines sont d’ores et déjà parmi les plus performantes du réseau ! » analyse Brice Cardi.

À lire aussi Immobilier : L’AMF sanctionne Novaxia Investissement et son fondateur

La recette du succès : des outils innovants et des services à des tarifs très avantageux

Outre son modèle coopératif, l’attraction du réseau l’Adresse repose sur des solutions innovantes qui favorisent la performance et la visibilité des agences au quotidien et le tout à des tarifs très avantageux qui ont convaincu de nombreuses agences issues d’autres réseaux de rejoindre la coopérative.

En effet, l’Adresse met tout en oeuvre pour proposer à ses sociétaires un rapport services/prix sans équivalent : « Trois fois plus de services pour un coût deux fois moins élevé que dans une franchise classique. Cette compétitivité est rendue possible grâce à la mutualisation des coûts et la négociation collective des outils via une centrale d’achat unique dans le secteur », explique Brice Cardi qui rappelle les outils digitaux et les services exclusifs à disposition de ses sociétaires :

Le “ Pack Web ” offre une diffusion illimitée des annonces sur les principaux portails immobiliers à un tarif très compétitif.

” offre une diffusion illimitée des annonces sur les principaux portails immobiliers à un tarif très compétitif. Des solutions internes développées autour de l’intelligence artificielle destinées à améliorer la performance commerciale et la qualité de la relation client.

destinées à améliorer la performance commerciale et la qualité de la relation client. Un book digital , espace personnalisé et sécurisé par la blockchain, qui contient toutes les données liées au projet immobilier du client : données personnelles, estimations, dernières transactions…

, espace personnalisé et sécurisé par la blockchain, qui contient toutes les données liées au projet immobilier du client : données personnelles, estimations, dernières transactions… Valoris , un outil d’estimation immobilière qui, grâce à des algorithmes propriétaires et 10 méthodes d’estimation complémentaires, combine l’analyse de différentes sources de données.

un outil d’estimation immobilière qui, grâce à des algorithmes propriétaires et 10 méthodes d’estimation complémentaires, combine l’analyse de différentes sources de données. La conciergerie l’Adresse : 1 er service de conciergerie mis en place dans un réseau, il y a près de 10 ans. Elle permet aux clients l’Adresse d’avoir accès à tout un panel d’outils et de contacts utiles pour préparer et réaliser leur changement de domicile (modèles de courriers types, calculateur de volumes ou encore accès à une liste de fournisseurs proposant leurs prestations à prix négociés).

: 1 service de conciergerie mis en place dans un réseau, il y a près de 10 ans. Elle permet aux clients l’Adresse d’avoir accès à tout un panel d’outils et de contacts utiles pour préparer et réaliser leur changement de domicile (modèles de courriers types, calculateur de volumes ou encore accès à une liste de fournisseurs proposant leurs prestations à prix négociés). L’Adresse Assure : premier service de courtage en assurances lancé par un réseau immobilier. Il permet aux agences de proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs clients.

Et depuis 2025, l’Adresse de Prestige, une offre dédiée au segment haut de gamme, donnant aux agences les moyens de se positionner sur les biens d’exception.

Le réseau espère atteindre 400 agences immobilières en 2026

Fort de cette dynamique, le réseau l’Adresse compte poursuivre son développement pour consolider encore son maillage territorial sur l’ensemble du territoire français. Grâce à une croissance continue, une gouvernance partagée et un engagement constant pour l’innovation, l’Adresse devrait atteindre les 400 agences en 2026 et s’affirmer ainsi comme l’un des réseaux les plus dynamiques du marché immobilier français.

« Nous sommes ravis de constater que notre approche coopérative, performante et humaine, séduit de plus en plus de professionnels. Pour autant, dans ce contexte de forte croissance, notre objectif reste de permettre à chaque agence de se développer sereinement, tout en restant indépendante. Pour cela nous plaçons l’innovation au service de la proximité tout en maintenant un niveau d’accompagnement poussé », conclut Brice Cardi.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements