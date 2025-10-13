Immobilier : Une année exceptionnelle pour l’Adresse qui a ouvert plus de 60 agences depuis janvier
Le réseau immobilier l’Adresse enregistre une année 2025 exceptionnelle avec l’ouverture de plus de 60 nouvelles agences immobilières depuis le début de l’année. Il s’agit de sa plus forte croissance depuis sa création en 1999.
Fondé en 1999 par la FNAIM, le réseau l’Adresse se distingue par son statut de coopérative. Contrairement à une franchise classique, chaque patron d’agence est à la fois membre et propriétaire de la coopérative. En tant qu’associé, chaque sociétaire participe aux décisions stratégiques du réseau. La gouvernance de l’Adresse repose ainsi sur une gestion démocratique, un esprit d’entraide entre sociétaires ainsi que sur la mutualisation des ressources et services.
« Chez l’Adresse, nous croyons en la force du collectif. Les dirigeants d’agences sont tous associés, ce qui favorise l’échange d’expériences, la solidarité et le partage, plutôt qu’une relation hiérarchique. C’est cette philosophie coopérative qui fait notre différence et notre force et qui a séduit cette année de nombreux nouveaux sociétaires ! », explique Brice Cardi, Président du réseau l’Adresse.
Une croissance historique du réseau depuis janvier
En effet, depuis le début de l’année, plus de 60 nouvelles agences (Amiens, Annecy, Asnières, Avignon, Bourges, Chartres, Châteauroux, Grenoble, La Ciotat, Mandelieu, Mantes-la-Jolie, Marseille, Metz, Nanterre, Paris, Puteaux, Saumur, Strasbourg, Suresnes, Toulouse….) ont rejoint l’Adresse, illustrant une dynamique de développement sans précédent depuis la création du réseau.
« Cette année 2025 restera marquée par l’intégration d’un nombre record de nouvelles agences, dont la plupart étaient déjà très bien implantées localement, avec un niveau d’activité soutenue et un nombre de collaborateurs élevés. Nous sommes ravis de l’arrivée de ces nouvelles agences dont certaines sont d’ores et déjà parmi les plus performantes du réseau ! » analyse Brice Cardi.
La recette du succès : des outils innovants et des services à des tarifs très avantageux
Outre son modèle coopératif, l’attraction du réseau l’Adresse repose sur des solutions innovantes qui favorisent la performance et la visibilité des agences au quotidien et le tout à des tarifs très avantageux qui ont convaincu de nombreuses agences issues d’autres réseaux de rejoindre la coopérative.
En effet, l’Adresse met tout en oeuvre pour proposer à ses sociétaires un rapport services/prix sans équivalent : « Trois fois plus de services pour un coût deux fois moins élevé que dans une franchise classique. Cette compétitivité est rendue possible grâce à la mutualisation des coûts et la négociation collective des outils via une centrale d’achat unique dans le secteur », explique Brice Cardi qui rappelle les outils digitaux et les services exclusifs à disposition de ses sociétaires :
- Le “Pack Web” offre une diffusion illimitée des annonces sur les principaux portails immobiliers à un tarif très compétitif.
- Des solutions internes développées autour de l’intelligence artificielle destinées à améliorer la performance commerciale et la qualité de la relation client.
- Un book digital, espace personnalisé et sécurisé par la blockchain, qui contient toutes les données liées au projet immobilier du client : données personnelles, estimations, dernières transactions…
- Valoris, un outil d’estimation immobilière qui, grâce à des algorithmes propriétaires et 10 méthodes d’estimation complémentaires, combine l’analyse de différentes sources de données.
- La conciergerie l’Adresse : 1er service de conciergerie mis en place dans un réseau, il y a près de 10 ans. Elle permet aux clients l’Adresse d’avoir accès à tout un panel d’outils et de contacts utiles pour préparer et réaliser leur changement de domicile (modèles de courriers types, calculateur de volumes ou encore accès à une liste de fournisseurs proposant leurs prestations à prix négociés).
- L’Adresse Assure : premier service de courtage en assurances lancé par un réseau immobilier. Il permet aux agences de proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs clients.
Et depuis 2025, l’Adresse de Prestige, une offre dédiée au segment haut de gamme, donnant aux agences les moyens de se positionner sur les biens d’exception.
Le réseau espère atteindre 400 agences immobilières en 2026
Fort de cette dynamique, le réseau l’Adresse compte poursuivre son développement pour consolider encore son maillage territorial sur l’ensemble du territoire français. Grâce à une croissance continue, une gouvernance partagée et un engagement constant pour l’innovation, l’Adresse devrait atteindre les 400 agences en 2026 et s’affirmer ainsi comme l’un des réseaux les plus dynamiques du marché immobilier français.
« Nous sommes ravis de constater que notre approche coopérative, performante et humaine, séduit de plus en plus de professionnels. Pour autant, dans ce contexte de forte croissance, notre objectif reste de permettre à chaque agence de se développer sereinement, tout en restant indépendante. Pour cela nous plaçons l’innovation au service de la proximité tout en maintenant un niveau d’accompagnement poussé », conclut Brice Cardi.