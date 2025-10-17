Immobilier : Dans son 1er spot TV, Nestenn promet à ses clients « de s’occuper de tout »

Rédaction du compromis de vente, gestion des démarches administratives jusqu’à l’aide au déménagement, dans son 1er spot TV diffusé à partir du 19 octobre, le réseau Nestenn s’engage auprès des porteurs de projets immobiliers à s’occuper de tout.

Le réseau immobilier Nestenn lance son premier spot publicitaire télévisé, conçu par l’agence indépendante Blue Egg. Diffusé à partir du dimanche 19 octobre, il sera visible sur les plus grandes chaînes nationales, avec une présence renforcée en prime time sur TF1 et accompagnera la marque sur les deux années à venir.

Une promesse claire : Nestenn s’occupe de tout

Avec une signature limpide et compétitive « Quand Nestenn s’occupe de tout, le plaisir c’est vous, le reste c’est nous » le spot illustre la valeur ajoutée du réseau : un accompagnement complet et exigeant, sur l’ensemble du spectre d’un projet immobilier, en passant par la rédaction des compromis de vente et la gestion des démarches administratives jusqu’à l’aide au déménagement.

En clair, Nestenn s’engage à simplifier chaque étape d’un projet immobilier pour que ses clients se concentrent sur ce qui compte vraiment : le plaisir et l’émotion d’une nouvelle étape de vie.

« Ce premier spot est pour nous l’occasion d’illustrer la qualité de l’accompagnement qu’offrent nos 400 agences aux clients de nos services. Notre exigence quotidienne est de soutenir nos clients dans ce qui est une projection vers l’avenir mais également une source de stress et d’incertitudes à savoir la vente ou l’achat d’un bien immobilier« , précise Delphine Rouxel, Présidente Nestenn.

Et elle ajoute : « Le plus souvent c’est un moment de transition personnelle et familiale qui mêle des émotions contradictoires ; notre mission est de guider et de soutenir nos clients tout au long du processus afin qu’ils ne conservent que le plaisir du projet abouti. Aussi, nous avons fait le choix d’un scénario audacieux et impactant, à l’image de notre nouvelle stratégie de communication. »

Une campagne créative et audacieuse

Réalisé au format 20 secondes (également décliné en 10 secondes), le spot repose sur le procédé publicitaire de la “fausse piste”, créant un effet de surprise qui capte l’attention et valorise la révélation finale. Cette approche traduit la volonté de Nestenn d’oser une communication différenciante, impactante et mémorable.

