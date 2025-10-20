Investissement en immobilier résidentiel : Près d’un milliard d’euros investis en résidences étudiantes

Le marché de l’investissement résidentiel ralentit au troisième trimestre 2025. Les résidences étudiantes s’imposent comme le moteur du secteur. Un essor qui s’explique, selon JLL, par un marché encore sous-équipé et des perspectives démographiques favorables jusqu’en 2032.

Après un 2ème trimestre particulièrement dynamique (1,1 Md € investis), le marché français de l’investissement en immobilier résidentiel a marqué le pas au cours des 3 derniers mois avec seulement 561 M€ investis, et ce malgré l’acquisition par J.P. Morgan Asset Management et QuinSpark Investment Partners du portefeuille « France Campus » – 6 résidences étudiantes – auprès de CBRE Investment Management pour un montant proche de 200 M€. Ce résultat trimestriel porte le montant investi depuis le début de l’année à 2,5 Mds €, en hausse de 4 % sur un an et inférieur de 17 % à la moyenne.

Cette nouvelle transaction d’envergure, qui intervient après l’acquisition par NUVEEN et GSA des actifs « YouFirst Campus » auprès de GECINA au 1er semestre, permet aux portefeuilles de cumuler plus de 800 M€, soit 1/3 de l’activité, contre une part de marché de seulement 6 % constatée un an plus tôt. A l’inverse, les volumes investis sur des actifs unitaires sont en recul d’une année sur l’autre (-26 %), avec seulement 134 transactions (vs 166 fin septembre 2024).

Immobilier résidentiel classique : 1,4 Md€ investis, en baisse de 27 % sur un an

Avec 1,4 Md €, l’immobilier résidentiel classique affiche un résultat en baisse de 27 % d’une année sur l’autre. L’activité reste très centrée sur Paris (60 %) et sur les opérations d’un montant unitaire inférieur à 20 M€, lesquelles représentent 85 % des signatures et 49 % des volumes investis en France depuis le début de l’année. Une transaction d’envergure est cependant intervenue ce trimestre : l’acquisition par CDC 2I du « Beaumarchais », 2-14 Passage Sainte-Anne-Popincourt (Paris 11ème) auprès de GENERALI pour environ 50 M€.

Actifs gérés et résidences étudiantes : Près d’1,1 Md€ investis, soit un résultat presque triplé

Les actifs gérés, avec près d’1,1 Md € investis, voient quant à eux leur résultat presque tripler. Cette hausse est directement liée à la performance réalisée par les résidences étudiantes, qui totalisent près d’1 Md € depuis le début de l’année contre un peu plus de 100 M€ un an plus tôt. Outre les 2 portefeuilles d’envergure, l’on recense 6 transactions sur des actifs unitaires totalisant plus de 220 M€, dont l’acquisition récente par HINES d’une résidence de 642 lits dans le quartier Delage à Courbevoie. Les autres classes d’actifs affichent, à l’inverse, des résultats en net recul.

Les investisseurs étrangers affichent une part de marché historiquement élevée (43 % des engagements), en lien avec les 2 portefeuilles d’envergure enregistrés mais aussi plusieurs autres transactions portant sur des résidences étudiantes.

Les plateformes européennes confirment leur forte conviction sur le marché étudiant en France

« Les résultats de ce trimestre démontrent les convictions des plates-formes européennes d’investissement quant au marché de l’étudiant en France. Le sous équipement actuel et les perspectives démographiques, à savoir une hausse modérée mais continue du nombre d’étudiants jusqu’en 2032, constituent en effet un sous-jacent solide», précise Florence Sémelin, Directeur Investissement Résidentiel et Actifs Gérés au sein du département Investissement de JLL.

Et elle conclut : « Concernant le logement classique, si le marché a été dominé jusqu’ici par des opérations relativement modestes, avec un lot moyen autour de 12 M€, des signatures de plus grande envergure vont intervenir d’ici à la fin de l’année ».

