Immobilier : FAC-Habitat ouvre deux nouvelles résidences étudiantes à Nice et Bures-sur-Yvette

FAC-Habitat renforce son offre de logements étudiants avec deux nouvelles résidences à Nice et Bures-sur-Yvette. Le gestionnaire poursuit ainsi son objectif de développer l’offre de logements en résidence pour répondre aux besoins des étudiants et des jeunes actifs.

Deux nouvelles residences etudiantes à Nice et Bures-sur-Yvette

© FAC-Habitat

La résidence François Huber à Bures-sur-Yvette

Par MySweetImmo, le 4 septembre 2025, mis à jour le 3 septembre 2025
FAC-Habitat, gestionnaire de logements pour étudiants et jeunes actifs, annonce l’ouverture de deux nouvelles résidences étudiantes. Objectif : répondre à la forte demande de logements abordables à Nice et en Île-de-France.

L’essentiel

  • 37 logements à Nice dans le quartier Riquier
  • 67 logements à Bures-sur-Yvette près de Paris-Saclay
  • FAC-Habitat gère désormais 100 résidences en France
Nice : une résidence au cœur du quartier Riquier

La nouvelle résidence étudiante Claude Gilli, réalisée avec le bailleur Vilogia et la ville de Nice, propose 37 logements T1 meublés (18 à 25 m²). Les étudiants bénéficient de services adaptés : salle de coworking, parking vélos, vidéosurveillance, gardien.

Située à deux pas des universités et écoles (Université Nice Sophia Antipolis, ESRA, IPAG Business School, EDJ), la résidence offre un accès rapide au port, à la plage et à la vieille ville. Avec ce projet, FAC-Habitat gère désormais 10 résidences étudiantes à Nice.

La résidence étudiante Claude Gilli
Bures-sur-Yvette : un emplacement stratégique près de Paris-Saclay

La résidence François Huber, ouverte en septembre 2025, propose 67 logements T1 meublés (16 à 33 m²), réalisés avec le bailleur Erigere (Groupe Action Logement).

Située à 500 mètres du RER B et à proximité de l’Institut Curie, de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut des Hautes Études Scientifiques, elle offre un cadre de vie pratique et dynamique. Les étudiants disposent d’une laverie, d’un local vélos, d’espaces de détente et de coworking.

Un acteur clé du logement étudiant

FAC-Habitat, association loi 1901, gère près de 12 000 logements répartis dans 100 résidences. Son offre, conventionnée et ouvrant droit à l’APL, permet aux étudiants et jeunes actifs d’accéder à des loyers attractifs.

Par MySweetImmo
