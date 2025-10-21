Immobilier de prestige : 2025, une année porteuse et positive à Paris selon Vaneau

Le marché immobilier parisien montre des signes de reprise en 2025, porté par la correction des prix et une demande soutenue. Vaneau enregistre une forte hausse de son activité, avec +52 % de nouveaux acquéreurs et +56 % de promesses de vente.

Après une année 2024 tumultueuse, et malgré un contexte économique, financier et politique fragile en 2025, la correction des prix enregistrée depuis deux ans commence à produire des effets bénéfiques et positifs sur la fluidité du marché immobilier à Paris, à court et moyen terme. Tous les détails avec l’analyse du Groupe Vaneau de l’immobilier haut de gamme parisien au 3e trimestre.

« L’immobilier conserve une place privilégiée dans les projets de vie de nos clients. Ils font abstraction des turbulences ; ils savent faire preuve d’une résilience et d’une adaptation assez exceptionnelle”, introduit Alexandra Leca, Directrice Générale du Groupe Vaneau.

L’essentiel Reprise du marché parisien : après deux ans de correction des prix, la fluidité du marché s’améliore en 2025 malgré un contexte économique fragile.

Forte activité chez Vaneau : hausse marquée des acquéreurs (+52 %) et des promesses de vente (+56 %), avec un retour du rythme de 2022.

Dynamique des quartiers premium : la rive gauche (6ᵉ, 7ᵉ) et le Triangle d’Or restent très demandés, avec des prix pouvant atteindre 30 000 €/m².

Présence accrue des acheteurs étrangers : ils représentent 28 % des ventes, dominés par les Américains, Asiatiques et Moyen-Orientaux.

Solidité du segment luxe et ultra-luxe : forte demande pour les biens clés en main et de prestige, Paris confirmant son statut de valeur sûre internationale.

Newsletter MySweetimmo

Très bon niveau d’activité observé en 2025

En témoignent les nombreux indicateurs positifs chez Vaneau pour 2025 :

Le nombre de nouveaux acquéreurs a doublé en moins d’un an (+ 52% depuis janvier 2025),

Le montant cumulé des promesses de vente en cours est en nette progression (+ 56%) par rapport à l’année dernière à la même époque,

Le nombre d’offres sans condition suspensive retrouve un rythme proche de celui que nous avons enregistré en 2022,

Le stock de mandats exclusifs et proches de nos prix d’estimation augmente significativement depuis le début de l’année,

L’écart type des prix au m² a progressé de 25% entre 2021 et 2024, ce qui signifie concrètement que l’écart de prix entre les biens très qualitatifs et ceux qui présentent des défauts s’est creusé rapidement. Cette tendance se poursuit et se confirme sur 2025.

Retour d’une forte dynamique, surtout dans les 6ᵉ et 7ᵉ arrondissements

Les agences Vaneau situées sur la rive gauche retrouvent le rythme et la dynamique auxquels elles étaient historiquement habituées, notamment dans les 6ème et 7ème arrondissements.

Les quartiers emblématiques du triangle d’Or et du Trocadéro restent également prisés et recherchés. Ils continuent d’attirer une clientèle aisée, avec des prix susceptibles d’atteindre 30 000 €/m² pour des biens prestigieux.

Une clientèle étrangère toujours très présente

“Nous constatons par ailleurs une présence très forte des acquéreurs étrangers, notamment dans les 7ème et 16ème arrondissements. Ils sont également de plus en plus nombreux dans le 15ème arrondissement, vers la Motte Picquet Grenelle” déclare Alexandra Leca.

Chez Vaneau, la clientèle étrangère représente 28% des ventes avec de fortes disparités en fonction des arrondissements, avec un peu plus de 45% d’ étrangers dans le 7ème et plus de 18% dans le 15ème. Il s’agit majoritairement d’acquéreurs américains, asiatiques et moyen-orientaux. Cette dynamique se poursuit et s’intensifie en 2025, tant sur la rive droite que sur la rive gauche.

L’effet Brexit perdure et explique en partie la montée en puissance de la clientèle de la diaspora chinoise, qui souhaite acquérir un pied-à-terre en Europe pour le business. Tout comme pour la clientèle américaine, il s’agit souvent de la « seconde génération » qui poursuit son investissement dans l’immobilier. Cette clientèle recherche prioritairement des biens luxueux, intégralement rénovés et dotés d’une domotique sophistiquée.

Un secteur du luxe et de l’ultra luxe qui reste préservé, voire même privilégié

Les turnkey properties (biens clé en main) aménagés par des architectes de renom sont très convoités par les clients fortunés, avec une personnalisation accrue des biens. Ils sont également très sensibles à un bien qui porte en lui une histoire, un style de vie, un cachet, une authenticité.

“Chez Vaneau, nous détenons en portefeuille environ 80 mandats supérieurs à 4M€ ; parmi ces mandats, plus de la moitié peuvent être considérés comme très luxueux. Sur le segment du luxe et de l’ultra luxe, la clientèle française comme internationale est très sélective et exigeante ; elle est en quête d’investissements sûrs et de biens d’exception. Paris reste pour eux le symbole du luxe, de la vie artistique et culturelle”, conclut Alexandra Leca.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements