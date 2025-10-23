A vendre à Roubaix : Demeure Anglo Normande

Cette élégante demeure Anglo Normande de 6 pièces en centre-ville de Roubaix est proposée à la vente par Barnes.

Demeure Anglo Normande a vendre a Roubaix

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 23 octobre 2025
 0
1 - Le charme de l’ancien et le confort contemporain2 - De beaux volumes3 - Un emplacement en centre-ville

Cette élégante maison de famille, inscrite à la Fondation du Patrimoine, est idéalement située face au parc Barbieux de Roubaix, véritable écrin de verdure au cœur de la métropole lilloise.

Newsletter MySweetimmo

Le charme de l’ancien et le confort contemporain

Édifiée au début du XXᵉ siècle et entièrement rénovée avec soin, cette demeure d’environ 250 m² habitables allie le charme de l’ancien et le confort contemporain.

Moulures, belle hauteur sous plafond, parquet d’origine et cheminée confèrent à l’ensemble une atmosphère chaleureuse et raffinée. Dès l’entrée, un majestueux escalier d’époque donne le ton.

À lire aussi

De beaux volumes

Le rez-de-chaussée s’articule autour d’un bureau, d’une vaste pièce de vie baignée de lumière et d’une cuisine équipée, ouverte sur la terrasse et le jardin arboré.

À l’étage, deux grandes chambres, un dressing et une salle de bains complète composent un espace nuit élégant. Le second étage accueille trois chambres supplémentaires, une seconde salle de bains et une buanderie.

À lire aussi

Un emplacement en centre-ville

Un garage, un sous-sol complet et un emplacement privilégié face au plus beau parc de la ville viennent parfaire cet ensemble. Proche des écoles, commerces et du tramway, cette maison séduira les amateurs de belles demeures alliant cachet, confort et art de vivre familial.

Le Prix : 890 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter