RENT 2025 : Capifrance renforce sa présence pour séduire les professionnels de l’immobilier

Capifrance joue la carte du recrutement au salon RENT 2025 les 5 et 6 novembre à Paris Expo. Les visiteurs pourront échanger avec les équipes, découvrir le modèle unique de Capifrance et bénéficier d’offres exclusives.

Capifrance au salon RENT 2025 pour recruter et se faire connaître

Capifrance présent au salon RENT 2024

Par MySweetImmo , le 24 octobre 2025
Présent lors de la prochaine édition du salon RENT (Real Estate & New Technologies), les 5 et 6 novembre à Paris Expo – Porte de Versailles (stand D72), Capifrance mettra, cette année, l’accent sur le recrutement, la visibilité et les opportunités de carrière.

Une présence exceptionnelle à l’espace Recrutement

Pour cette nouvelle édition, Capifrance renforce, en effet, sa présence au cœur de l’espace Recrutement afin de rencontrer les professionnels de l’immobilier souhaitant rejoindre le réseau.

Les visiteurs pourront y échanger directement avec les équipes Capifrance, découvrir le réseau de conseillers immobiliers indépendants qui regroupe 200 collaborateurs au siège à Montpellier, 350 formateurs terrain et plus de 3000 mandataires présents sur l’ensemble du territoire français et dans les DOM, et bénéficier également d’une offre de démarrage exclusive, réservée aux candidats rencontrés pendant le salon. 

Visibilité et rencontres : une édition sous le signe du partage

Capifrance sera également sponsor officiel des tours de badge de l’événement, garantissant une visibilité maximale auprès des 12 000 visiteurs attendus.

Tout au long du salon, Philippe Buyens, Directeur Général de Capifrance, et son équipe animeront une série d’interviews avec leurs partenaires qui seront diffusées sur la chaîne Youtube du réseau Parlons Peu Parlons Biens”.

Par MySweetImmo
