Immobilier et Avis Google : Human reste le réseau immobilier le mieux noté 2025

HUMAN Immobilier conserve la tête du baromètre VASANO 2025, qui classe les enseignes immobilières les mieux notées sur Google. Une distinction qui confirme la régularité du réseau et son engagement pour la satisfaction client.

HUMAN Immobilier est fière d’annoncer qu’elle confirme sa position d’enseigne immobilière la mieux notée sur Google au premier semestre 2025, devant ERA, Nestenn et Laforêt, selon le baromètre de VASANO, institut spécialisé en solutions d’analyse et de benchmark de la satisfaction client.

Déjà numéro un en 2022, le réseau s’était vu conforter dans sa position dès 2024 — une performance qu’il parvient à maintenir dans la durée, malgré un marché immobilier particulièrement concurrentiel.

Un engagement constant au service des clients

Réalisé chaque semestre, le baromètre VASANO s’appuie sur l’analyse de milliers d’avis déposés sur Google par les clients des principales enseignes immobilières. Il permet de comparer les réseaux selon leur régularité, la qualité perçue de leur service et la cohérence de leurs notes dans le temps.

En tête du classement, HUMAN Immobilier réaffirme sa première place avec une note moyenne de 4,87/5 au premier semestre 2025, représentant une progression par rapport à 2024. Cette constance, à un tel niveau d’excellence, témoigne d’une culture de la satisfaction client forte, déployée sur l’ensemble du réseau. « Ce classement est bien plus qu’une simple distinction, nous réussissons brillamment l’essentiel : la satisfaction de nos clients. », déclare Benjamin Salah, Dirigeant de HUMAN Immobilier.

Un standard d’excellence maintenu dans un marché hautement compétitif

Le secteur immobilier est particulièrement exigeant. Dans ce contexte hautement compétitif, la

performance de HUMAN Immobilier témoigne d’une constance remarquable.

Ces résultats sont le reflet de l’investissement continu du réseau dans des domaines clés :

Formation des équipes

Qualité de l’accompagnement client

Haut niveau de service

Innovation permanente

Comme l’a souligné Marlène Berger, cofondatrice de VASANO : « La régularité des notes Google

d’une année sur l’autre traduit une maturité des réseaux en matière d’écoute client, de réactivité

et de fiabilité ». Des valeurs essentielles que HUMAN Immobilier place au cœur de son modèle

pour guider les consommateurs dans leurs décisions immobilières.

