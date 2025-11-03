Immobilier : 5 conseils pour rester au chaud cet hiver sans augmenter le chauffage

L’hiver arrive. Pas besoin d’augmenter le chauffage. Suivez nos conseils pour rester au chaud sans augmenter le chauffage !

Avec l’arrivée de l’hiver, le froid s’installe dans nos maisons et appartements, en particulier dans les bâtiments et immeubles anciens où la chaleur peut rapidement s’échapper à travers des fenêtres et des murs mal isolés. Pour se protéger du froid, beaucoup pensent d’abord à augmenter le chauffage. Mais saviez-vous que le confort hivernal passe aussi par une rénovation adaptée ?

« La rénovation énergétique ne doit pas être perçue comme une dépense, mais comme un véritable investissement. Sur le plan économique, les bénéfices sont immédiats : isoler ses murs ou changer ses fenêtres permet de réduire sa facture de chauffage de 15 à 50 % chaque année, tandis que le remplacement d’un ancien système de chauffage peut faire baisser les coûts de 30 %. L’investissement initial est ainsi amorti en seulement quelques années », précise Aymeric Le Bourdon, Responsable Impact Rénovation Éco-Responsable chez Little Worker.

Rénover son logement, c’est gagner jusqu’à 5°C sur la température des murs et dire adieu à la sensation de parois froides ! Voici les astuces de Little Worker, start-up de la Proptech et spécialiste de la rénovation durable, pour un hiver au chaud et durable.

Isoler pour conserver la chaleur

Avant de penser au système de chauffage, il faut s’assurer de garder la chaleur à l’intérieur :

> Les fenêtres : dans les appartements anciens, le remplacement du simple vitrage par du double performant améliore immédiatement le confort et limite les courants d’air.

> Les murs : par l’extérieur ou par l’intérieur, l’isolation des murs donnant sur l’extérieur ou sur les parties communes non chauffées abaisse la sensation de parois froides.

> Le plafond : au dernier étage, une isolation du plafond, des rampants ou de la toiture-terrasse permet de conserver efficacement la chaleur.

Sans oublier la ventilation : un logement ancien respire à travers ses défauts d’étanchéité causant de nombreux gaspillages d’énergie. Une VMC (idéalement hygroréglable) permet de renouveler l’air sans refroidir le logement !

Privilégier des matériaux naturels et responsables

Pour une rénovation durable, opter pour des matériaux biosourcés, reconnus pour leurs performances thermiques :

La fibre de bois : très dense, ce matériau offre une excellente isolation contre le froid en hiver et une très bonne inertie pour le confort d’été.

La ouate de cellulose : issue du recyclage du papier, c’est un excellent isolant pour les combles perdus, avec un très bon rapport qualité-prix.

Le liège expansé : particulièrement efficace pour l’isolation phonique et thermique, idéal pour les sols.

La peinture isolante : produit innovant à base de 80 % de céramique, elle offre une performance thermique remarquable avec une épaisseur de 1 mm.

Optimiser la chaleur existante

Plusieurs astuces permettent d’optimiser la chaleur déjà existante dans les appartements et maisons.

Calfeutrer les fuites d’air : traquer les courants d’air pour poser des joints d’étanchéité sur les fenêtres et les portes d’entrées.

Utiliser le soleil comme un radiateur en ouvrant les rideaux et volets en journée pour profiter de la chaleur solaire passive.

Fermer les volets et rideaux la nuit pour créer une barrière isolante et empêcher la chaleur de s’échapper par les vitrages.

Miser sur un chauffage performant

Une fois l’isolation optimisée, place au choix du système de chauffage.

Les radiateurs électriques à inertie qui diffusent une chaleur douce et homogène. Une solution écologique utilisant une énergie décarbonée (comptez environ 450€ TTC).

La chaudière à granulés, idéale pour les maisons. Une solution performante et écologique qui permet de profiter d’une énergie bois locale.

La pompe à chaleur, qu’elle soit air/eau ou air/air, ce système produit une chaleur décarbonée divisant la facture énergétique par 2, voire 4 lorsque bien configurée.

La solution 3 en 1, innovation multi-confort sans unité extérieure viable en appartement permettant, via une pompe à chaleur, de produire le chauffage, l’eau chaude sanitaire, et même la climatisation.

Piloter intelligemment la chaleur

Pour éviter de gaspiller la chaleur en chauffant des pièces non utilisées, il peut être utile d’installer des systèmes de chauffages intelligents :

Les robinets thermostatiques (programmables ou connectés) : installés sur chaque radiateur à eau, ils définissent une température précise pour chaque pièce.

Le thermostat connecté et intelligent : programme des scénarios de chauffe selon les habitudes de vie (ex: baisser la température la nuit ou quand vous êtes absent).

La domotique : pour couper automatiquement le chauffage quand une fenêtre est ouverte, ou une pièce inoccupée.

« Sur le plan patrimonial, un logement performant énergétiquement prend de la valeur. Un bien avec un bon DPE se vend ou se loue plus rapidement et à un meilleur prix qu’une passoire thermique : c’est ce qu’on appelle la valorisation verte immobilière. Enfin, ne rien faire a aussi un coût : celui des factures d’énergie qui ne cessent d’augmenter, et celui de la dévalorisation d’un bien énergivore. Investir dans la rénovation, c’est donc préserver son confort, sa valeur immobilière et l’avenir énergétique de son logement », conclut Aymeric Le Bourdon.

