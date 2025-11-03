« Résidences Immobilier et Maisons & Appartements, les portails qui fonctionnent le mieux », Benjamin Mondou

Pour Benjamin Mondou, Directeur Général des agences immobilières Century 21 Lafage Transactions à Nice, Résidences Immobilier et Maisons & Appartements sont bien plus que des portails : ce sont de véritables leviers de performance. En trente ans de collaboration, ces plateformes premium se distinguent par la qualité des contacts générés et leur capacité à séduire une clientèle internationale exigeante.

Benjamin Mondou, directeur général de Century 21 Lafage Transactions, témoigne de l’impact positif des deux portails sur ses activités. À la tête de 15 agences immobilières à Nice, il explique comment ces portails immobiliers contribuent à renforcer sa position de du réseau Century 21 .

Dans un marché de l’immobilier en constante évolution se démarquer est devenu crucial. Les portails Résidences Immobilier et Maisons & Appartements, spécialisés sur la cible premium, offrent aux professionnels des solutions de visibilité uniques.

Depuis combien de temps êtes-vous client sur ces portails ?

Benjamin Mondou : Je travaille avec Résidences Immobilier depuis le début en 1994 et naturellement, j’ai été parmi les premiers à intégrer Maisons & Appartements lors de son lancement. Cela fait 30 ans maintenant que nous collaborons étroitement sur ces deux portails.

Êtes-vous satisfait des services offerts par ces portails ?

Benjamin Mondou : Absolument. Chaque mois, lorsque je demande à mes collaborateurs les rapports de performance, Maisons & Appartements ressort systématiquement comme le portail qui fonctionne le mieux pour nous. Il génère un flux constant de contacts qualifiés et sérieux, ce qui est crucial pour une agence de notre envergure.

Vous êtes également positionné sur le segment du luxe et client de Résidences Immobilier. Qu’est-ce que ces deux portails vous apportent ?

Benjamin Mondou : Ces portails m’apportent beaucoup de clients, notamment beaucoup de clients étrangers grâce à leur portée internationale. Cette capacité à attirer une clientèle diverse et haut de gamme est l’un des points forts de Résidences Immobilier et Maisons & Appartements. Cela nous permet de maintenir notre position de première agence de France du réseau Century21.

Qu’est-ce qui les distingue d’autres portails comme SeLoger ou Bien Ici ?

Benjamin Mondou : La qualité des contacts générés et le service personnalisé sont deux éléments qui distinguent Résidences Immobilier et Maisons & Appartements. Résidences Immobilier est particulièrement efficace pour attirer une clientèle haut de gamme en quête de biens d’exception. Maisons & Appartements se son coté offre une visibilité plus large tout en restant focalisé sur des propriétés de qualité. Cette combinaison nous permet de maximiser notre impact sur le marché.

